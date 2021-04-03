В Италии ввели трехдневный локдаун на Пасху

С субботы, 3 апреля, в Италии начал действовать трехдневный локдаун для того, чтобы предотвратить всплеск случаев заболевания COVID-19 на католическую Пасху 4 апреля.

Регионы отнесли к "красной" зоне и ввели там высокий уровень ограничений. Об этом пишет издание BBC.

Так, передвижения с не критической целью запрещены, но людям позволили разделить пасхальное празднование дома с двумя людьми. Все второстепенные магазины закрыты, а кафе и рестораны обслуживают на вынос.

Отмечается, что церкви открыты, но прихожанам приказали посещать службы в их регионах. В правительстве Италии также заявили, что 70 тысяч полицейских по всей стране будут наблюдать за соблюдением правил локдауна.

В источнике добавили, что после праздничных выходных в разных регионах Италии будут действовать ограничения или "оранжевой зоны", или "красной" до конца месяца.

В общей сложности в Италии более 110 328 человек умерли от коронавируса.

По состоянию на субботу, 3 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 130,8 млн человек. За минувший день выявили 637 973 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 105,3 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Киевщине вслед за столицей решили усилить карантинные мероприятия в связи с распространением коронавирусной болезни.