В Киеве за сутки коронавирусом заболели рекордные 2 тысячи человек

В Киеве в течение прошлых суток, 2 апреля, зарегистрировали 2 053 новых случая коронавирусной болезни. Таким образом, столица стала лидером среди регионов Украины по заболеваемости.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в Киеве против коронавируса за сутки вакцинировали 2 060 горожан.

По данным СНБО, за весь период пандемии в Киеве было выявлено 166 658 случаев COVID-19. Умерли от осложнений болезни 3 545 человек (50 – за последние сутки), а победили коронавирус 107 484 киевлянина.

Напомним, что в Украине 3 апреля побит рекорд по количеству новых больных коронавирусом. Официально подтвержден 1 731 971 случай коронавирусной инфекции, из них 20 341 – обнаружены за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 апреля введут жесткий локдаун. Мэр столицы Виталий Кличко показал, как будут выглядеть спецпропуска на общественный транспорт. Всего будет выдано около 400 тысяч таких документов.

Кроме того, стало известно, как и когда в Киеве будут принимать заявки на получение спецпропусков для проезда в общественном транспорте.