В Украине побит рекорд по количеству новых больных коронавирусом

По состоянию на утро субботы, 3 апреля, в Украине официально подтвержден 1 731 971 случай коронавирусной инфекции. Из них рекордные за 2021 год 20 341 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 34 075 человек (+396 за сутки), а 1 342 536 пациентов (+9 166 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

Проведено тестирований за сутки – 128 492 (в частности методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев – 2 053 случая / 2 060 прививок;

Винницкая область – 612 случаев / 840 прививок;

Волынская область – 445 случаев / 350 прививок;

Днепропетровская область – 1 433 случая / 1320 прививок;

Донецкая область – 749 случаев / 570 прививок;

Житомирская область – 642 случая / 810 прививок;

Закарпатская – 393 случая / 440 прививок;

Запорожская область – 754 случая / 930 прививок;

Ивано-Франковская область – 332 случая / 684 прививки;

Киевская область – 1 366 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область – 144 случая / 480 прививок;

Луганская область – 230 случаев / 390 прививок;

Львовская область – 1 538 случаев / 1160 прививок;

Николаевская область – 471 случай / 480 прививок;

Одесская область – 1 521 случай / 830 прививок;

Полтавская область – 774 случая / 860 прививок;

Ровенская область – 690 случаев / 540 прививок;

Сумская область – 825 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область – 673 случая / 420 прививок;

Харьковская область – 1470 случаев / 1930 прививок;

Херсонская область – 274 случая / 50 прививок;

Хмельницкая область – 1 144 случая / 680 прививок;

Черкасская область – 743 случая / 1 380 прививок;

Черновицкая область – 360 случаев / 390 прививок;

Черниговская область – 705 случаев / 380 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, пик госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине наступит в период с 5 по 12 апреля. Об этом в Facebook сообщил блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Министерства здравоохранения.