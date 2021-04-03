Президент Аргентины заразился COVID-19 после вакцинации 'Спутником V'

Президент Аргентины Альберто Фернандес получил положительный результат теста на коронавирус после того, как привился российской вакциной "Спутник V" в январе.

Сначала у главы государства поднялась температура до 37,3 и появилась легкая головная боль, затем он сдал анализ, который подтвердил, что у него COVID-19. Об этом Фернандес сообщил на своей странице в Twitter.

Президент отметил, что чувствует себя хорошо и на данный момент изолировался, а также ждет подтверждения ПЦР-теста и придерживается всех рекомендаций врачей.

Альберто Фернандес – аргентинский юрист и политик. Возглавлял правительство страны при президентах Несторе Киршнере и, частично, Кристине Фернандес де Киршнер, оставил пост 23 июля 2008 года. Президент Аргентины с 2019 года.

Отметим, что по состоянию на субботу, 3 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 130,8 млн человек. За минувший день выявили 637 906 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 105,3 млн.

Напомним, ранее 72-летний президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза заболел коронавирусом. Также президент Армении Армен Саркисян получил положительный результат теста на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Министерства здравоохранения, заявил, что пик госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине наступит в период с 5 по 12 апреля. По его словам, ежемоментное количество будет составлять 48-50 тысяч пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом.