Хроника коронавируса на 3 апреля: за сутки заболели больше 600 тысяч человек по всему миру
По состоянию на субботу, 3 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 130,8 млн человек. За минувший день выявили 637 906 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 105,3 млн.
Больше всего новых больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 89 тыс., США – 69 тыс. и Бразилии – 69 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине с начала пандемии выявлено 1 711 630 заражений, из них 33 679 человек умерли от последствий болезни, однако 1 333 370 вылечились.
На заседании СНБО в пятницу, 2 апреля, было принято решение по вакцинации населения против коронавируса. В ближайшее время будет опубликован соответствующий указ президента.
Главное за 3 апреля:
Президент Аргентины Альберто Фернандес заразился коронавирусом, у него появилась температура 37,3 и легкая головная боль. Ранее он привился российской вакциной "Спутник V".
Пик госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине наступит в период с 5 по 12 апреля. Об этом в Facebook сообщил блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Министерства здравоохранения.
В Украине возможен сценарий введения чрезвычайного положения в случае еще большего ухудшения ситуации с COVID-19. Такую возможность не исключил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.