Хроника коронавируса на 24 апреля: за сутки в мире заразились почти 900 тыс. человек
По состоянию на субботу, 24 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 146,2 млн человек. За минувший день выявили 896 922 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 124 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 345 тыс., США – 66 тыс. и Бразилии – 65 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждены 2 004 630 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 41 700 человек, в то же время 1 552 267 ее побороли.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал шесть регионов Украины, которые готовы к выходу из "красной" зоны карантина.
Украина получила уже три вакцины против COVID-19. Чем они отличаются, какая лучше и какие используют в мире – читайте в нашем материале.
Главное за 24 апреля:
В США регуляторы CDC и FDA разрешили снять ограничение на использование вакцины компании Johnson & Johnson. Отмечается, что преимущества превышают ее известные и потенциальные риски.
В Украине в случае смерти или получения инвалидности из-за вакцинации от COVID-19 предусмотрены денежные компенсации.
В Харькове от осложнений COVID-19 после вторых родов умерла 31-летняя женщина. Ее муж обратился к Илону Маску, основателю компаний SpaceX и Tesla, с надеждой на то, что изобретателю удастся создать машину времени.