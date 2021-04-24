Хроника коронавируса на 24 апреля: за сутки в мире заразились почти 900 тыс. человек

По состоянию на субботу, 24 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 146,2 млн человек. За минувший день выявили 896 922 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 124 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 345 тыс., США – 66 тыс. и Бразилии – 65 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждены 2 004 630 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 41 700 человек, в то же время 1 552 267 ее побороли.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал шесть регионов Украины, которые готовы к выходу из "красной" зоны карантина .

Украина получила уже три вакцины против COVID-19. Чем они отличаются, какая лучше и какие используют в мире – читайте в нашем материале.

Главное за 24 апреля: