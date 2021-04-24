Хроника коронавируса на 24 апреля: за сутки в мире заразились почти 900 тыс. человек

София Закревская
София Закревская
Мир
1 минута
779
Пандемия коронавируса

По состоянию на субботу, 24 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 146,2 млн человек. За минувший день выявили 896 922 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 124 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 345 тыс., США – 66 тыс. и Бразилии – 65 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по количеству новых случаев.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине подтверждены 2 004 630 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 41 700 человек, в то же время 1 552 267 ее побороли.

  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал шесть регионов Украины, которые готовы к выходу из "красной" зоны карантина.

  • Украина получила уже три вакцины против COVID-19. Чем они отличаются, какая лучше и какие используют в мире – читайте в нашем материале.

Главное за 24 апреля:

  • В США регуляторы CDC и FDA разрешили снять ограничение на использование вакцины компании Johnson & Johnson. Отмечается, что преимущества превышают ее известные и потенциальные риски.

  • В Украине в случае смерти или получения инвалидности из-за вакцинации от COVID-19 предусмотрены денежные компенсации.

  • В Харькове от осложнений COVID-19 после вторых родов умерла 31-летняя женщина. Ее муж обратился к Илону Маску, основателю компаний SpaceX и Tesla, с надеждой на то, что изобретателю удастся создать машину времени.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус