Голубовская сравнила ситуацию с COVID-19 в Украине и Индии, призвав надеяться на лучшее

В то время как в Индии, где еще недавно ситуация с коронавирусом была относительно благополучной, люди умирают в больницах от нехватки кислорода, в Украине обстановка стабилизируется, однако участились тяжелые случаи болезни.

Об этом в субботу, 24 апреля, на своей странице в Facebook написала Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины.

Что сейчас происходит в Индии

Голубовская напомнила о том, что в Индии был побит мировой рекорд США по количеству новых случаев за день – 296 041 заболевший, а также по количеству умерших – 2 023 человека. В индийской столице Дели и других городах заканчиваются запасы кислорода.

"По телевидению показывают кадры людей с пустыми кислородными баллонами, пытающихся спасти своих родственников, переполняющих пункты заправки. Власти усилили безопасность из-за попыток ограбления цистерн с кислородом", – сообщила врач.

Кроме того, стало известно, что Serum Institute, на котором производят вакцину против COVID-19 от AstraZeneca, не сможет увеличить объемы выпуска препарата с 60-70 миллионов доз до 100. Это приведет к замедлению кампании иммунизации в стране, где уже успели сделать около 130 миллионов уколов.

"В среду Германия предупредила своих граждан в Индии, что риск для здоровья при пребывании в стране значительно увеличился из-за нехватки коек в больницах", – написала Голубовская.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В нашей стране COVID-19 пошел на спад: количество больных уменьшается и ситуация стабилизируется. По Украине ежедневный темп прироста больных составляет около 1%, когда еще месяц назад этот показатель был более 5%.

Однако при этом медик отметила большое количество "тяжелых" и "крайне тяжелых" больных коронавирусом, из-за чего сохраняется нагрузка на отделения реанимации и нехватка коек с кислородом в некоторых регионах.

"В общем, пожелаем, друзья, удачи нашим индийским коллегам, сами набираемся сил и надеемся на лучшее. Ибо надеяться больше не на кого", – резюмировала инфекционист.

Напомним, ранее Голубовская сообщила, что с пандемией COVID-19 более успешно, чем другие, справились страны, где была сохранена вертикаль противоинфекционной защиты. Она назвала такие государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине две дозы вакцины получили меньше людей, чем в странах третьего мира. Инфографику вы найдете в нашем материале.