Названы главные нарушители локдауна в Киеве

По количеству нарушений карантина "красной" зоны в Киеве лидируют рестораны, на втором и третьем местах – непродовольственные магазины и учебные заведения.

Об этом рассказал начальник Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

"В топе нарушителей находится ресторанный бизнес, на втором месте – непродовольственные магазины, третье место – детские дошкольные учреждения, школы, которые, несмотря на ограничения, работали", – сказал Рубан.

По его словам, если в январе локдаун соблюдался на 95%, весной было зафиксированы до 85% нарушений.

"Сейчас вышли на половину. Ежедневно составляются сотни протоколов, предупреждений и передаются документы в суд", – рассказал чиновник.

Он добавил, что протоколы составляют как Госпродпотребслужба, так и Нацполиция, муниципальная охрана и райгосадминистрации.

Рубан также прокомментировал поступок народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, который в разгар карантина устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены в одном из ресторанов Киева.

"Тищенко – "молодец", для своей жены устроил праздник, но это, к сожалению, отношение к определенным правилам, которые устанавливаются для всей Украины. В понедельник был составлен протокол на 34 тысячи гривен и подготовлены документы к уголовному производству по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм, – ред.)", – сказал он.

Однако отвечать за произошедшее будет только администрация гостиницы и ресторана, объяснил Рубан. По словам чиновника, после данного инцидента были проведены рейды "почти по всем гостиницам и ресторанам при них", каждый день "проверялось по 20-25 заведений, составлялось от 2 до 3 протоколов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" рассказали, как могут наказать Николая Тищенко за скандальную вечеринку, устроенную во время локдауна в Киеве. В частности, он может быть исключен из фракции или получит предупреждение.