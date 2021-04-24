В Киеве обнаружили больше тысячи новых случаев COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 23 апреля, зарегистрировали 1 027 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Столица стала одним из лидеров по заболеваемости.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в Киеве было сделано 1 350 прививок против COVID-19. Всего с начала пандемии в городе заболели 191 165 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 268), городе Киев (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Напомним, в Киеве власть утвердила особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 24 апреля, в Украине официально подтвержден 2 017 341 случай коронавирусной инфекции. Из них 12 711 – обнаружены за прошедшие сутки.