В трех регионах Украины заканчиваются места для 'тяжелых' пациентов с COVID-19

В Украине средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 23 апреля составил 53,9%. Наименьшее количество мест осталось в столице и Харьковской, Одесской, Сумской и Николаевской областях.

Такие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Больше всего мест с кислородом сейчас в Ивано-Франковской и Закарпатской областях – заполнены 25% и 23,1% соответственно.

В пяти регионах, где ситуация наиболее напряженная, места заняты так:

Харьковская область – 65,8%;

Киев – 63,9%;

Одесская область – 63,4%;

Сумская область – 63%;

Николаевская область – 62,6%.

Общая заполненность коек всех типов для пациентов с COVID-19 в Украине составляет 53,2%, самая сложная ситуация в Хмельницкой, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Ривненской областях. При этом меньше всего заполнены койки на Ивано-Франковщине и Закарпатье.

Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 61,6%. Наихудшая ситуация на Харьковщине, Хмельнитчине, Запорожье, в Сумской и Днепропетровской областях.

Ситуация с заполненностью коек в этих регионах такова:

Харьковская область – 87,5%;

Хмельницкая область – 76,6%;

Запорожская область – 76,5%;

Сумская область – 73,3%;

Днепропетровская область – 73%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 24 апреля, в Украине официально подтверждены 2 017 341 случай коронавирусной инфекции. Из них 12 711 – обнаружены за прошедшие сутки.