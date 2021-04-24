В Украине за два месяца сделали полмиллиона прививок от COVID-19: данные по областям

В Украине за минувшие сутки, 23 апреля, прививку от коронавируса сделали 14 339 человек. Отметим, что сегодня, 24 апреля, прошло ровно два месяца со дня старта иммунизации населения.

С начала кампании вакцинации было привито 522 385 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

Больше всего прививок вчера сделали в Харьковской области – 1 353, Киеве – 1 350, Запорожской – 1 128 и Днепропетровской областях – 1 108. По состоянию на 23 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 человек.

Количество прививок в регионах за сутки:

г. Киев – 1350 прививок;

Винницкая область – 494 прививки;

Волынская область – 325 прививок;

Днепропетровская область – 1108 прививок;

Донецкая область – 655 прививок;

Житомирская область – 357 прививок;

Закарпатская область – 657 прививок;

Запорожская область – 1128 прививок;

Ивано-Франковская область – 383 прививки;

Киевская область – 406 прививок;

Кировоградская область – 299 прививок;

Луганская область – 316 прививок;

Львовская область – 673 прививки;

Николаевская область – 382 прививки;

Одесская область – 948 прививок;

Полтавская область – 255 прививок;

Ривненская область – 497 прививок;

Сумская область – 147 прививок;

Тернопольская область – 284 прививки;

Харьковская область – 1353 прививки;

Херсонская область – 417 прививок;

Хмельницкая область – 719 прививок;

Черкасская область – 300 прививок;

Черновицкая область – 550 прививок;

Черниговская область – 336 прививок.

Напомним, что 24 февраля Черкасская область первой среди регионов Украины получила вакцину от коронавируса AstraZeneca. Первую прививку сделали врачу Горенко Евгению Васильевичу.

На сегодня Украина получила уже три вакцины против COVID-19. Чем они отличаются, какая лучше и какие используют в мире – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в случае смерти или получения инвалидности из-за вакцинации от COVID-19 предусмотрены денежные компенсации.