Хроника коронавируса в мире 21 марта: в Европе бушует третья волна, страны вводят COVID-паспорта
В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 507 тысяч человек, а общее количество на 21 марта достигло 123,4 миллиона.
На этой неделе в Европе заявили о начале третьей волны COVID-19 и даже признали, что для ее сдерживания не хватит имеющегося количества вакцин. В областях Украины, которая среди европейских стран оказалась на 8 месте по приросту заражений, усилили карантин. А вот Румыния и Греция стремятся договориться о введении собственных COVID-паспортов вакцинации, чтобы облегчить людям путешествия.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине с начала пандемии выявлено 1 535 218 заражений, из них 29 775 человек умерли от последствий болезни, однако 1 253 972 вылечились.
Более 104 тысяч украинцев уже получили прививку против COVID-19. Кроме этого, в лист ожидания вакцинации записались почти 298 тысяч человек.
Ведущий инфекционист Минздрава Украины, профессор Ольга Голубовская отметила, что новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Украине, дает "нестандартный" ответ на привычную терапию и вызывает более тяжелые и продолжительные формы заболевания.
В Минздраве Украины объяснили различие между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации.
В апреле Греция начнет распространять бесплатные тесты на коронавирус, которые можно сделать самостоятельно, пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.
Европейская комиссия изложила свои предложения по сертификатам о COVID-19, которые позволят гражданам и резидентам ЕС путешествовать между государствами-членами Евросоюза без необходимости карантина, передает "Радио Свобода".
По данным портала GediVisual, на утро воскресенья, 21 марта, прививку против COVID-19 получили более 420,6 млн жителей планеты.
Польша также вошла в пятерку стран по количеству новых больных – там их за сутки зафиксировали 26 405. По данным Worldometers на утро 21 марта, Украина находилась на 8 месте в мире (15 292 случая), между Турцией, где подтвердили 21 061 заражение, и Германией – 13 665.
В мире за минувшие сутки больше всего заражений коронавирусом выявили в Бразилии – 73 450, США – 55 908, Индии – 43 815, а среди европейских стран во Франции – 35 345. Жертвами болезни в общем стали 2,7 млн человек, а 99 млн вылечились.