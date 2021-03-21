Хроника коронавируса в мире 21 марта: в Европе бушует третья волна, страны вводят COVID-паспорта

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Коронавирус в Украине и мире

В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 507 тысяч человек, а общее количество на 21 марта достигло 123,4 миллиона.

На этой неделе в Европе заявили о начале третьей волны COVID-19 и даже признали, что для ее сдерживания не хватит имеющегося количества вакцин. В областях Украины, которая среди европейских стран оказалась на 8 месте по приросту заражений, усилили карантин. А вот Румыния и Греция стремятся договориться о введении собственных COVID-паспортов вакцинации, чтобы облегчить людям путешествия.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Последствия пандемии COVID-19 в мире
Украина оказалась между Турцией и Германией по количеству заражений COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине с начала пандемии выявлено 1 535 218 заражений, из них 29 775 человек умерли от последствий болезни, однако 1 253 972 вылечились.

  • Более 104 тысяч украинцев уже получили прививку против COVID-19. Кроме этого, в лист ожидания вакцинации записались почти 298 тысяч человек.

  • Ведущий инфекционист Минздрава Украины, профессор Ольга Голубовская отметила, что новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Украине, дает "нестандартный" ответ на привычную терапию и вызывает более тяжелые и продолжительные формы заболевания.

COVID-карта Украины
Коронавирус в регионах Украины
Главное за 21 марта:

  • В Минздраве Украины объяснили различие между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации.

  • В апреле Греция начнет распространять бесплатные тесты на коронавирус, которые можно сделать самостоятельно, пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

  • Европейская комиссия изложила свои предложения по сертификатам о COVID-19, которые позволят гражданам и резидентам ЕС путешествовать между государствами-членами Евросоюза без необходимости карантина, передает "Радио Свобода".

  • По данным портала GediVisual, на утро воскресенья, 21 марта, прививку против COVID-19 получили более 420,6 млн жителей планеты.

  • Польша также вошла в пятерку стран по количеству новых больных – там их за сутки зафиксировали 26 405. По данным Worldometers на утро 21 марта, Украина находилась на 8 месте в мире (15 292 случая), между Турцией, где подтвердили 21 061 заражение, и Германией – 13 665.

  • В мире за минувшие сутки больше всего заражений коронавирусом выявили в Бразилии – 73 450, США – 55 908, Индии – 43 815, а среди европейских стран во Франции – 35 345. Жертвами болезни в общем стали 2,7 млн человек, а 99 млн вылечились.

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