На Київщині слідом за столицею ввели локдаун: що заборонено

З неділі, 21 березня, у Київській області посилили карантинні обмеження. Це пов'язано зі збільшенням кількості нових випадків COVID-19 і госпіталізацій.

Таке рішення було ухвалено на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Що тепер заборонено в регіоні – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, із 21 березня в Київській області діють такі заборони:

заборонено перевозити пасажирів в автобусах, трамваях і тролейбусах у кількості більш ніж 50% місць для сидіння;

забороняється проведення богослужінь, якщо неможливо забезпечити не менш як 10 квадратних метрів простору на одну людину;

забороняється робота барів, кафе і ресторанів, крім доставки і на винос, а також робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів;

дозволено роботу продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і квіткових магазинів за умови не більш ніж одного покупця на 20 квадратних метрів приміщення;

заборонено продаж непродовольчих товарів, крім доставки і самовивезення;

під забороною робота непродовольчих ринків і ярмарків;

не повинні працювати заклади культури, басейни, заборонено проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Крім того, після канікул усі, окрім учнів 1-4 класів шкіл, будуть навчатися дистанційно. Дитячі садки та спеціальні навчальні установи продовжать роботу у звичайному режимі.

Зазначимо, що в регіоні дозволена робота магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, квіткових магазинів, а також побутової хімії. Якщо протягом тижня показники будуть поліпшуватися, комісія може переглянути рішення про жорсткі обмеження.

Нагадаємо, в Києві в ніч із 19 на 20 березня ввели суворі карантинні обмеження. Вони діятимуть до 9 квітня включно. Про те, що буде заборонено, – читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть обмежити роботу громадського транспорту в "червоних" карантинних зонах – Одеській, Чернівецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській областях і Києві.