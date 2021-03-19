В Европе заявили о нехватке вакцин для борьбы с третьей волной COVID-19

В Европе признали, что количества имеющихся доз вакцин против коронавируса будет недостаточно для предотвращения третьей волны пандемии COVID-19.

Об этом, в частности, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Spiegel. Чиновник подчеркнул, что странам пока рано ослаблять карантинные ограничения и, возможно, их придется наоборот усилить из-за роста заболеваемости.

"Мы находимся в третьей волне пандемии, количество заболеваний растет, доля мутаций высока. Честный анализ ситуации заключается в том, что в Европе еще недостаточно вакцины, чтобы остановить третью волну вакцинацией", – сказал Шпан.

Он добавил, что даже если поставки препаратов в ЕС стабилизируются, на вакцинацию всех групп риска уйдет не меньше нескольких недель.

"Только тогда мы сможем говорить о более широких возможностях в обществе. Так что нам все равно понадобится много терпения ", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что в Европе началась третья волна пандемии коронавируса, которая развивается разными темпами в разных странах Евросоюза.