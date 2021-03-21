У Харкові пройшла масова Хресна хода, незважаючи на карантин. Відео

У неділю, 21 березня, в Харкові, незважаючи на карантинні обмеження через COVID-19, пройшла Хресна хода від Свято-Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря.

За інформацією поліції Харківської області, у заході взяли участь близько трьох тисяч місцевих жителів. Їх супроводжували співробітники правоохоронних органів. Про це повідомляє видання Depo (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Як стало відомо, хресна хода була приурочена до першої седмиці Великого посту. Вона почалася о 11:30 після закінчення Божественної літургії.

Крім того, на заході був помічений харків'янин Євген Івашко, який раніше набив на обличчі татуювання на честь покійного мера міста Геннадія Кернеса.

Нагадаємо, в одному з нічних клубів Одеси влаштували масову вечірку, незважаючи на те, що регіон віднесли до "червоної" карантинної зони через поширення коронавірусу.

В Україні та світі коронавірус не зменшив обертів поширення попри вакцинацію. Лише за добу він вразив понад 507 тисяч осіб, а загальна кількість на 21 березня сягнула 123,4 мільйона.

В Україні з початку пандемії виявлено 1 546 363 заражень, із них 29 941 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 257 849 вилікувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французька поліція розігнала близько 2500 учасників незаконної рейв-вечірки, таємно влаштованої у двох покинутих складських ангарах всупереч запобіжним заходам через коронавірус.