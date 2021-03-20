В Украине за сутки впервые вакцинировали против COVID-19 более 11 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 19 марта, прививку против коронавируса получили 11 628 человек, что является рекордом с начала кампании вакцинации. Иммунизацию проводили 210 мобильных бригад.

Всего уже были вакцинированы 104 342 украинца. Из них 104 341 человек получил только одну дозу, две дозы – один украинец, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Больше прививок вчера сделали в городе Киев – 1050, Днепропетровской и Киевской областях – по 820, Львовской – 790, Донецкой – 620 и Тернопольской – 560.

Данные по вакцинации по регионам:

Винницкая область – 210 прививок;

Волынская область – 270 прививок;

Днепропетровская область – 820 прививок;

Донецкая область – 620 прививок;

Житомирская область – 160 прививок;

Закарпатская область – 320 прививок;

Запорожская область – 350 прививок;

Ивано-Франковская область – 458 прививок;

Киевская область – 820 прививок;

Кировоградская область – 290 прививок;

Луганская область – 250 прививок;

Львовская область – 790 прививок;

м. Киев – 1050 прививок;

Николаевская область – 500 прививок;

Одесская область – 390 прививок;

Полтавская область – 480 прививок;

Ровенская область – 360 прививок;

Сумская область – 500 прививок;

Тернопольская область – 560 прививок;

Харьковская область – 420 прививок;

Херсонская область – 530 прививок;

Хмельницкая область – 400 прививок;

Черновицкая область – 260 прививок;

Черниговская область – 350 прививок;

Черкасская область – 470 прививок.

По состоянию на 19 марта 2021 в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 297 742 человека.

Напомним, 18 марта в Украине прививки от коронавируса получили 10 959 человек. В общем были привиты 92 714 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде приняли законопроект №5247, которым освободили от ответственности за негативные последствия вакцинации производителей вакцины от COVID-19, а также привлеченных медиков.