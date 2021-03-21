Поки в Україні вакцинували тільки 108 тис., у Британії щеплення отримала половина населення

В Україні за суботу, 20 березня, проти коронавірусу вакцинували ще 3968 громадян, а загалом із початку кампанії імунізації щеплення отримали 108 310 українців (один обидві дози).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), опубліковані в Telegram-каналі. Водночас, наприклад, Британія напередодні заявила про феноменальне досягнення – у країні вдалося вакцинувати від COVID-19 уже половину дорослого населення.

У різних регіонах України впродовж минулої доби зробили від декількох десятків до понад пів тисячі щеплень препаратом CoviShield від AstraZeneca. Найменше осіб вакцинували в Одеській і Вінницькій областях, а найбільше на Київщині.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 40 щеплень;

Волинська область – 100 щеплень;

Дніпропетровська область – 260 щеплень;

Донецька область – 140 щеплень;

Житомирська область – 100 щеплень;

Закарпатська область – 90 щеплень;

Запорізька область – 60 щеплень;

Івано-Франківська область – 228 щеплень;

Київська область – 550 щеплень;

Кіровоградська область – 50 щеплень;

Луганська область – 150 щеплень;

Львівська область – 150 щеплень;

м. Київ – 270 щеплень;

Миколаївська область – 120 щеплень;

Одеська область – 30 щеплень;

Полтавська область – 180 щеплень;

Рівненська область – 160 щеплень;

Сумська область – 130 щеплень;

Тернопільська область – 120 щеплень;

Харківська область – 210 щеплень;

Херсонська область – 250 щеплень;

Хмельницька область – 160 щеплень;

Чернівецька область – 60 щеплень;

Чернігівська область – 110 щеплень;

Черкаська область – 250 щеплень.

У МОЗ додали, що щеплення проводилися 134 мобільними бригадами з імунізації. Крім цього, станом на 20 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася вже 305 281 людина.

Тоді як у Великій Британії 20 березня заявили про вакцинацію вже половини дорослого населення країни. За даними Національної служби охорони здоров'я (NHS), щонайменше одну ін'єкцію препаратом від коронавірусу отримали 26,9 млн британців або 51% дорослих. Водночас 2 132 551 особа (4%) отримала вже дві дози й вважається повністю вакцинованою.

"Вакцинація більш ніж половини дорослого населення є феноменальним досягненням і свідчить про величезні зусилля NHS, лікарів загальної практики, волонтерів, місцевої влади та державних службовців у всіх куточках Британії", – цитує The Guardian слова міністра охорони здоров'я країни Метта Генкока.

Зауважимо, що задля прискорення вакцинації там вирішили збільшити інтервал між дозами щеплень із чотирьох до 12 тижнів.

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