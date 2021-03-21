Хроніка коронавірусу в світі 21 березня: у Європі вирує третя хвиля, країни вводять COVID-паспорти

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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Коронавірус в Україні та світі

В Україні та світі коронавірус не зменшив обертів поширення попри вакцинацію. Лише за добу він вразив понад 507 тисяч осіб, а загальна кількість на 21 березня сягнула 123,5 мільйона.

Цього тижня у Європі заявили про початок третьої хвилі COVID-19 і навіть визнали, що для її стримування бракуватиме наявної кількості вакцин. В областях України, яка серед європейських країн опинилася на 8 місці за приростом заражень, посилили карантин. А ось Румунія і Греція прагнуть домовитися про запровадження власних COVID-паспортів вакцинації, щоб полегшити людям подорожі.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Наслідки пандемії COVID-19 у світі
Україна опинилася між Туреччиною і Німеччиною за кількістю заражень COVID-19
Дані щодо заражень COVID-19 у країнах світу

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • в Україні з початку пандемії виявлено 1 546 363 заражень, із них 29 941 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 257 849 вилікувалися.

  • Понад 104 тисячі українців уже отримали щеплення проти COVID-19. Крім цього, до листа очікування вакцинації записалися майже 298 тисяч осіб.

  • Провідна інфекціоністка МОЗ України, професорка Ольга Голубовська зазначила, що нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає "нестандартну" відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.

Коронавірус в Україні
Головне за 21 березня:

  • Аферисти намагалися продати країнам ЄС неіснуючі вакцини від коронавірусу. Від угоди вони хотіли отримати 14 мільярдів евро. Викрило злочинців Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF).

  • ПАР продала свої вакцини AstraZeneca від коронавируса іншим країнам Африканського союзу. Раніше в ПАР призупинили вакцинацію цим препаратом.

  • Євросоюз поки не може ділитися вакцинами від COVID-19 з бідними країнами. Зараз є надзвичайний тиск в країнах-членах ЄС, яким потрібно подбати про своє забезпечення препаратами, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

  • В Амстердамі (Нідерланди) поліція затримала 58 учасників протесту проти коронавірусних обмежень, повідомляє NOS.

  • Глави держав і урядів ЄС проведуть свій черговий саміт у форматі відеоконференції, оскільки в декількох країнах блоку знову прискорилося поширення коронавірусу. Про це оголосив у неділю речник президента Європейської ради Шарля Мішеля, передає Politico.

  • Папа Франциск виступив із засудженням на адресу мафії, яка, за його словами, наживається на пандемії коронавірусу завдяки корупції. Понтифік закликав боротися з нею по всьому світу.

  • У Харкові, незважаючи на карантинні обмеження через COVID-19, пройшла Хресна хода від Свято-Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря.

  • Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік карантинних зон. "Помаранчевими" стали одразу декілька областей.

  • Завідувач першого хірургічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Гнат Герич заявив, що за останні 20 днів на операційний стіл із кровотечами потрапили три людини, які заразилися COVID-19. На його думку, це новий вид ускладнень, які виникають унаслідок лікування антикоагулянтами – препаратами для розрідження крові.

  • У МОЗ України пояснили відмінність між антитілами після перенесеного COVID-19 і вакцинації.

  • У квітні Греція розпочне розповсюджувати безкоштовні тести на коронавірус, які можна зробити самостійно, пише Reuters, посилаючись на заяву уряду країни.

  • Європейська комісія виклала свої пропозиції щодо сертифікатів стосовно COVID-19, які дозволять громадянам і резидентам ЄС подорожувати між державами-членами Євросоюзу без необхідності карантину, передає "Радіо Свобода".

  • За даними порталу GediVisual, на ранок неділі, 21 березня, щеплення проти COVID-19 отримали понад 420,6 млн жителів планети.

  • Польща також увійшла до п’ятірки країн за кількістю нових хворих – там їх за добу зафіксували 26 405. За даними Worldometers на ранок 21 березня, Україна перебувала на 8 місці у світі (15 292 випадки), між Туреччиною, де підтвердили 21 061 зараження, та Німеччиною – 13 665.

  • У світі за минулу добу найбільше заражень коронавірусом виявили в Бразилії – 73 450, США – 55 908, Індії – 43 815, а серед європейських країн у Франції – 35 345. Жертвами хвороби загалом стали 2,7 млн людей, а 99 млн вилікувалися.

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