Хроніка коронавірусу в світі 21 березня: у Європі вирує третя хвиля, країни вводять COVID-паспорти

В Україні та світі коронавірус не зменшив обертів поширення попри вакцинацію. Лише за добу він вразив понад 507 тисяч осіб, а загальна кількість на 21 березня сягнула 123,5 мільйона.

Цього тижня у Європі заявили про початок третьої хвилі COVID-19 і навіть визнали, що для її стримування бракуватиме наявної кількості вакцин. В областях України, яка серед європейських країн опинилася на 8 місці за приростом заражень, посилили карантин. А ось Румунія і Греція прагнуть домовитися про запровадження власних COVID-паспортів вакцинації, щоб полегшити людям подорожі.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

в Україні з початку пандемії виявлено 1 546 363 заражень, із них 29 941 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 257 849 вилікувалися.

Понад 104 тисячі українців уже отримали щеплення проти COVID-19. Крім цього, до листа очікування вакцинації записалися майже 298 тисяч осіб.

Провідна інфекціоністка МОЗ України, професорка Ольга Голубовська зазначила, що нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає "нестандартну" відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.

Аферисти намагалися продати країнам ЄС неіснуючі вакцини від коронавірусу. Від угоди вони хотіли отримати 14 мільярдів евро. Викрило злочинців Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF).

ПАР продала свої вакцини AstraZeneca від коронавируса іншим країнам Африканського союзу. Раніше в ПАР призупинили вакцинацію цим препаратом.

Євросоюз поки не може ділитися вакцинами від COVID-19 з бідними країнами. Зараз є надзвичайний тиск в країнах-членах ЄС, яким потрібно подбати про своє забезпечення препаратами, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

В Амстердамі (Нідерланди) поліція затримала 58 учасників протесту проти коронавірусних обмежень, повідомляє NOS.

Глави держав і урядів ЄС проведуть свій черговий саміт у форматі відеоконференції, оскільки в декількох країнах блоку знову прискорилося поширення коронавірусу. Про це оголосив у неділю речник президента Європейської ради Шарля Мішеля, передає Politico.

Папа Франциск виступив із засудженням на адресу мафії, яка, за його словами, наживається на пандемії коронавірусу завдяки корупції. Понтифік закликав боротися з нею по всьому світу.

У Харкові, незважаючи на карантинні обмеження через COVID-19 , пройшла Хресна хода від Свято-Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря.

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік карантинних зон. "Помаранчевими" стали одразу декілька областей.

Завідувач першого хірургічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Гнат Герич заявив, що за останні 20 днів на операційний стіл із кровотечами потрапили три людини, які заразилися COVID-19. На його думку, це новий вид ускладнень, які виникають унаслідок лікування антикоагулянтами – препаратами для розрідження крові.

З неділі, 21 березня, у Київській області посилили карантинні обмеження. Це пов'язано зі збільшенням кількості нових випадків COVID-19 і госпіталізацій.

Уряди Франції та Німеччини висловили намір підтримати план Європейського Союзу щодо блокування експорту вакцини AstraZeneca у Британію .

Академік НАН Сергій Комісаренко припустив, що в Україні нині триває друга хвиля пандемії COVID-19. Водночас вакцинація відбувається повільно, тому виходом для стримування поширення коронавірусу може стати локдаун, який треба вводити зараз.

В Україні на ранок 21 березня вакцинували тільки 108 тис. осіб, тоді як у Британії щеплення отримала вже половина дорослого населення .

У Києві станом на 21 березня зареєстрували 434 випадки COVID-19.

Генеральний директор компанії BioNTech, яка займається розробкою вакцин, Угур Шахін висловив припущення, що до кінця серпня 2021 року в багатьох країнах Європи, а також США не потрібно буде дотримуватися локдауну.

В Україні зараження коронавірусом підтвердили в 11 145 громадян за добу, серед нових хворих – 585 дітей і 199 медпрацівників. COVID-19 забрав життя ще 166 українців, водночас 3877 побороли хворобу.

У МОЗ України пояснили відмінність між антитілами після перенесеного COVID-19 і вакцинації .

У квітні Греція розпочне розповсюджувати безкоштовні тести на коронавірус, які можна зробити самостійно, пише Reuters, посилаючись на заяву уряду країни.

Європейська комісія виклала свої пропозиції щодо сертифікатів стосовно COVID-19 , які дозволять громадянам і резидентам ЄС подорожувати між державами-членами Євросоюзу без необхідності карантину, передає "Радіо Свобода".

За даними порталу GediVisual, на ранок неділі, 21 березня, щеплення проти COVID-19 отримали понад 420,6 млн жителів планети.