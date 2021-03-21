Папа Римский призвал бороться с мафией, которая наживается на пандемии COVID-19

Глава Римской католической церкви Папа Франциск выступил с осуждением в адрес мафии, которая, по его словам, наживается на пандемии коронавируса благодаря коррупции.

Такое заявление он сделал в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из библиотеки Апостольского дворца в Ватикане 21 марта. Об этом сообщает Reuters.

"Мафия присутствует в различных частях света и, используя пандемию COVID-19, обогащается благодаря коррупции. Мафиозные структуры, использующие Евангелие, принимают веру за идолопоклонничество", – заявил понтифик.

Папа Римский призвал людей бороться с такими организованными преступными группировками по всему миру.

Подчеркивается, что еще в декабре прошлого года базирующаяся в Париже координационная служба полиции Интерпола выпустила глобальное предупреждение о том, что организованные преступные сети нацелены на вакцины против COVID-19. А в марте 2021-го полиция ЮАР изъяла сотни поддельных вакцин и арестовала четырех подозреваемых.

Со своей стороны итальянская полиция заявляет, что преступные кланы используют пандемию, чтобы подкупить бедные семьи, столкнувшиеся с финансовым крахом, предлагая ссуды и еду. По словам правоохранителей, ростовщики, требующие завышенных процентных ставок, таким образом спасают предприятия, пострадавшие от пандемии.

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