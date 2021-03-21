Папа Римский призвал бороться с мафией, которая наживается на пандемии COVID-19
Глава Римской католической церкви Папа Франциск выступил с осуждением в адрес мафии, которая, по его словам, наживается на пандемии коронавируса благодаря коррупции.
Такое заявление он сделал в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из библиотеки Апостольского дворца в Ватикане 21 марта. Об этом сообщает Reuters.
"Мафия присутствует в различных частях света и, используя пандемию COVID-19, обогащается благодаря коррупции. Мафиозные структуры, использующие Евангелие, принимают веру за идолопоклонничество", – заявил понтифик.
Папа Римский призвал людей бороться с такими организованными преступными группировками по всему миру.
Подчеркивается, что еще в декабре прошлого года базирующаяся в Париже координационная служба полиции Интерпола выпустила глобальное предупреждение о том, что организованные преступные сети нацелены на вакцины против COVID-19. А в марте 2021-го полиция ЮАР изъяла сотни поддельных вакцин и арестовала четырех подозреваемых.
Со своей стороны итальянская полиция заявляет, что преступные кланы используют пандемию, чтобы подкупить бедные семьи, столкнувшиеся с финансовым крахом, предлагая ссуды и еду. По словам правоохранителей, ростовщики, требующие завышенных процентных ставок, таким образом спасают предприятия, пострадавшие от пандемии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Ватикан разрешил делать прививки против COVID-19 вакцинами, в разработке которых использовались клетки абортированных плодов.
А Папа Римский заявил, что вакцина против коронавируса является "светом надежды" и призвал сделать ее доступной каждому.
Также он назвал "этической обязанностью каждого" сделать прививку против COVID-19, чтобы защитить не только свою, но и жизни других людей.
Сам 84-летний Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса 13 января.