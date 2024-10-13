"Хезболла" ударила дронами по месту сбора израильских военных: около 70 раненых. Видео
В воскресенье вечером, 13 октября, "Хезболла" ударила беспилотниками по месту сбора израильских военных. В настоящее время около 70 из них ранены.
Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что "Хезболла" атаковала город Беньямина в Израиле.
Журналисты также пишут, что под ударом, вероятно, оказалось место сбора военных. Кареты скорой помощи и вертолеты ВВС эвакуируют пострадавших. Детали атаки уточняются.
Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана в начале октября будет "смертоносным, точным и неожиданным". Глава оборонного ведомства сказал, что ответная атака военных Израиля будет такой, что в Тегеране "ничего не успеют понять".
Еще 30 сентября Израиль начал наземное вторжение на юг Ливана. Операцию аргументировали тем, что "Хезболла" планировала повторить прошлогодний теракт ХАМАС.
4 октября стало известно, что в результате израильского авиаудара по подземному бункеру в пригороде Бейрута был ликвидирован новый лидер "Хезболлы" Хашим Сафи-ад-Дина. Он успел поруководить организацией всего несколько дней после ликвидации своего двоюродного брата Хасана Насраллы.
До этого в ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура, а также руководителя штаба материально-технического обеспечения "Хезболлы" Сухейла Хусейна Хусейни.
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