'Хезболла' ударила дронами по месту сбора израильских военных: около 70 раненых. Видео

В воскресенье вечером, 13 октября, "Хезболла" ударила беспилотниками по месту сбора израильских военных. В настоящее время около 70 из них ранены.

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Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что "Хезболла" атаковала город Беньямина в Израиле.

Журналисты также пишут, что под ударом, вероятно, оказалось место сбора военных. Кареты скорой помощи и вертолеты ВВС эвакуируют пострадавших. Детали атаки уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана в начале октября будет "смертоносным, точным и неожиданным". Глава оборонного ведомства сказал, что ответная атака военных Израиля будет такой, что в Тегеране "ничего не успеют понять".

Еще 30 сентября Израиль начал наземное вторжение на юг Ливана. Операцию аргументировали тем, что "Хезболла" планировала повторить прошлогодний теракт ХАМАС.

4 октября стало известно, что в результате израильского авиаудара по подземному бункеру в пригороде Бейрута был ликвидирован новый лидер "Хезболлы" Хашим Сафи-ад-Дина. Он успел поруководить организацией всего несколько дней после ликвидации своего двоюродного брата Хасана Насраллы.

До этого в ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура, а также руководителя штаба материально-технического обеспечения "Хезболлы" Сухейла Хусейна Хусейни.