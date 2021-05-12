'Железный купол' Израиля не справился с атакой 130 ракет: погиб ребенок, есть раненые. Видео

В среду вечером, 12 мая, палестинское исламистское движение ХАМАС снова обстреляло Израиль. В частности, под огонь попали города Ашкелон, Нетивот и Сдерот, боевики выпустили по ним 130 ракет.

Так ХАМАС ответил на удар израильской армии по многоэтажке в секторе Газа, пишет Times of Israel. Система "Железный купол" не смогла сдержать все ракеты противника. Снаряды попали в дома в Ашкелоне.

Еще одна ракета боевиков попала в цель в городе Сдерот, угодив в жилое многоэтажное здание. В результате пострадали пять человек. Погиб 6-летний мальчик, сообщили в МИД Израиля.

פגיעה ישירה בנין בעיר שדרות לפני זמן קצר ישנם נפגעים pic.twitter.com/8T0iIC8BCy — , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) May 12, 2021

מטח הטילים על ישראל pic.twitter.com/xZAALGMhlJ — Ruth kiryati Israel News (@RuthKiryati) May 12, 2021

Предупреждения о ракетном нападении прозвучали также в Тель-Авиве, его окрестностях и в южных населенных пунктах вблизи сектора Газа.

Как пишет Haaretz, израильские военные усилили свое присутствие на границе. Власти призвали местных жителей оставаться дома и возле бомбоубежищ.

Напомним, армия Израиля в среду, 12 мая, ликвидировала старших командиров Генерального штаба ХАМАС. Среди убитых – бригадный генерал из Газы и другие высокопоставленные террористы.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Боевики ХАМАС 12 мая продолжили обстрелы в ответ на разрушенные высотки в Газе.

11 мая боевики также устроили ракетные обстрелы городов Израиля, выпустив около 130 ракет. В результате ударов есть погибшие и раненые, а в аэропорту имени Бен-Гуриона под Тель-Авивом были вынуждены временно прекратить свою работу.