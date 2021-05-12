"Железный купол" Израиля не справился с атакой 130 ракет: погиб ребенок, есть раненые. Видео
В среду вечером, 12 мая, палестинское исламистское движение ХАМАС снова обстреляло Израиль. В частности, под огонь попали города Ашкелон, Нетивот и Сдерот, боевики выпустили по ним 130 ракет.
Так ХАМАС ответил на удар израильской армии по многоэтажке в секторе Газа, пишет Times of Israel. Система "Железный купол" не смогла сдержать все ракеты противника. Снаряды попали в дома в Ашкелоне.
Еще одна ракета боевиков попала в цель в городе Сдерот, угодив в жилое многоэтажное здание. В результате пострадали пять человек. Погиб 6-летний мальчик, сообщили в МИД Израиля.
פגיעה ישירה בנין בעיר שדרות לפני זמן קצר ישנם נפגעים pic.twitter.com/8T0iIC8BCy— , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) May 12, 2021
מטח הטילים על ישראל pic.twitter.com/xZAALGMhlJ— Ruth kiryati Israel News (@RuthKiryati) May 12, 2021
Предупреждения о ракетном нападении прозвучали также в Тель-Авиве, его окрестностях и в южных населенных пунктах вблизи сектора Газа.
Как пишет Haaretz, израильские военные усилили свое присутствие на границе. Власти призвали местных жителей оставаться дома и возле бомбоубежищ.
Напомним, армия Израиля в среду, 12 мая, ликвидировала старших командиров Генерального штаба ХАМАС. Среди убитых – бригадный генерал из Газы и другие высокопоставленные террористы.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Боевики ХАМАС 12 мая продолжили обстрелы в ответ на разрушенные высотки в Газе.
11 мая боевики также устроили ракетные обстрелы городов Израиля, выпустив около 130 ракет. В результате ударов есть погибшие и раненые, а в аэропорту имени Бен-Гуриона под Тель-Авивом были вынуждены временно прекратить свою работу.
Накануне, 10 мая, по нескольким городам также были нанесены ракетные удары из сектора Газа, вследствие которых один человек получил ранения. Ответным огнем уничтожены несколько боевиков.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ХАМАС "дорого заплатит" за атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на активизацию конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что эскалацию надо немедленно остановить.