Из Газы по Израилю нанесли ракетные удары. Фото и видео

По нескольким городам Израиля в понедельник, 10 мая, были нанесены ракетные удары из сектора Газы, вследствие которых один человек получил ранения.

Так, сигналы об обстрелах прозвучали в Иерусалиме, Бейт-Шемеше и еще в десятках населенных пунктах страны, пишет Newsru.co.il. Также в сети были опубликованы соответствующие видео (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как уточняет Армия обороны Израиля, всегоиз Газы выпустили семь ракет, среди которых противотанковая "Корнет" – она попала в гражданский автомобиль, в результате чего ранения получил один человек.

Кроме того была объявлена эвакуация Кнессета – израильского парламента.

Есть также информация, что одна из ракет упала на жилой дом в кибуце Кирьят-Аваним, однако официального подтверждения пока нет.

Отметим, что ранее ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум, чтобы полиция до 18:00 покинула Храмовую гору и восточный район Иерусалима и освободила всех задержанных во время столкновений 7 мая. В противном случае палестинское исламистское движение грозило "усилить сопротивление".

Позднее ответственность за ракетный обстрел взял на себя именно ХАМАС.

The Knesset plenum evacuated under sirens. Surrealistic

pic.twitter.com/VvnD6rDoYh — Tal Shalev (@talshalev1) May 10, 2021

Raketenalarm in #Jerusalem bei der Klagemauer / Kotel kurz nach 18 Uhr israelische Zeit. Video Elron Zabatani/TPS pic.twitter.com/HI3Z8IBiIF — Gerardo Raffa 🇨🇭🇮🇱🇺🇸🇮🇹 (@gerardo_raffa) May 10, 2021

Le Hamas lance plusieurs roquettes vers le centre d'Israël, #Jerusalem quelques minutes après la fin de l'ultimatum de 18 heures (heure locale).#FreePalestine

pic.twitter.com/ab44PrnXvf — Maam Jaara Búso مام جار🇸🇳🩸 (@KaneBousso) May 10, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в израильской столице Иерусалиме на Храмовой горе 7 мая произошли столкновения между палестинцами и полицией, в которых с обеих сторон, по разным данным, пострадали около 200 человек.