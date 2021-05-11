Нетаньяху предупредил ХАМАС о мести: ваша кровь на ваших руках

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Нетаньяху предупредил ХАМАС о мести: ваша кровь на ваших руках

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС "дорого заплатит" за свои ракетные удары. В то же время министр обороны предупредил армия продолжит наносить ответные удары по объектам палестинской исламистской группировки.

Обращение главы правительства транслировалось на его странице в Facebook. Он отметил, что сражение потребует времени и терпения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ на протяжение двух дней атаковал цели ХАМАСа, ликвидировав десятки командиров, среди которых есть и высокопоставленные.

"ХАМАС заплатил и заплатит высокую цену за свое решение обстреливать израильскую территорию. Это сражение потребует времени и терпения", – сказал премьер.

Министр обороны страны Бени Ганц добавил, что военные продолжат наносить ответные удары до тех пор, пока в этом будет необходимость.

В свою очередь начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави уточнил, что атаке подверглись 500 целей группировки.

Кук сообщал OBOZREVATEL, 11 мая боевики ХАМАС возобновили ракетные обстрелы городов Израиля, выпустив около 130 ракет. В результате ударов есть погибшие и раненые, а аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве прекратил свою работу.

Накануне, 10 мая, по нескольким городам также были нанесены ракетные удары из сектора Газа, вследствие которых один человек получил ранения. Ответным огнем уничтожены несколько боевиков.

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