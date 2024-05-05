Грузинские власти обвинили Запад во втягивании страны в войну: в США ответили

Лидеры партии власти "Грузинская мечта" обвинили страны Запада во втягивании их государства в войну. В США ответили, что это делает никто другой, как только Россия.

Такое заявление в интервью Voice of America озвучил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джим О'Брайен. По его словам, государство-агрессор творит беспредел в Украине и вовлекает в эту кампанию Грузию.

"Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии. Продолжаются похищения, а иногда и убийства граждан Грузии. Продолжает оккупировать территорию и некоторое время пыталась провезти через Грузию товары военного назначения или используемые в военных целях товары для производства боеприпасов", – отметил американский чиновник.

По его словам, грузинское правительство решило попытаться это остановить и проделало достаточно хорошую работу.

"Так что, это Россия пытается втянуть Грузию в эту войну", – подчеркнул О'Брайен.

Он напомнил, что Грузия выразила желание вступить в Евросоюз и находится в начале этого пути. Другим странам для этого понадобилось 10-11 лет.

"В некоторых случаях они начинали с очень похожего места, как Грузия. Поэтому вы не можете судить о конечном результате на основе того, где они находятся в начале дороги. Им руководит желание идти по этому пути и работать вместе, и это сейчас является предметом споров", – подчеркнул представитель Госдепа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Грузии не стихают массовые протесты. В частности, 4 мая в Тбилиси состоялось многочисленное шествие в знак протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который на этой неделе прошел второе чтение. Акции протеста там продолжаются уже третью неделю.

– Ранее США предостерегли правительство Грузии о том, что законопроект об "иноагентах" повлияет на взаимоотношения между двумя странами. Если Грузия таки предпримет этот шаг, она может столкнуться не только с ухудшением отношений с США, но и с прекращением прямого государственного финансирования.