'Майдан' в Грузии: по улицам Тбилиси прошло шествие против закона об 'иноагентах'. Фото и видео

В столице Грузии, в Тбилиси, состоялось многочисленное шествие в знак протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который на этой неделе прошел второе чтение. Акции протеста там продолжаются уже третью неделю.

Об этом сообщает BBC. Участники шествия, преимущественно молодежь, держали в руках флаги Грузии и Европы.

Сначала они направлялись в офис правящей партии "Грузинская мечта", но к нему им не удалось подойти через полицейскую границу.

После этого демонстранты прошли по правой набережной Куры и по старому городу, вернувшись на проспект Руставели перед зданием парламента. Некоторые из протестующих заявили о своем намерении ночевать возле парламента.

Протесты в Тбилиси продолжаются уже третью неделю, и после выходных, которые продлятся до 13 мая включительно, депутаты грузинского парламента планируют продолжить рассмотрение контроверсионного законопроекта.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отреагировала на протесты, продолжающиеся в столице Грузии Тбилиси. Она осудила насилие со стороны силовиков и призвала власти страны прислушаться к мнению народа.

– В Грузии во время протестов против закона об "иноагентах" задержан бывший министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили. Правоохранительные органы обвиняют эксчиновника в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

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