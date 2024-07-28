Глава МВД Франции получил письмо с вирусом чумы – Le Figaro

Во Франции в письме, адресованному министру внутренних дел Жеральду Дарманену, обнаружили черный порошок, который после первоначальных исследований показал небольшую реакцию на вирус чумы. Также в письме были оскорбления на расовой почве.

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Об этом сообщило издание Le Figaro. Письмо было перехвачено в субботу, 27 июля, в сортировочном центре в городе Лонви в Кот-д'Ор.

На данный момент его автор не установлен. Прокуратура обратилась в территориальный отдел по борьбе с преступностью с целью найти его след.Прокуратура муниципалитета Дижон начала судебное расследование.

Как пишут журналисты с ссылкой на данные прокуратуры, письмо, адресованное Дарманену, содержало оскорбления на расовой почве и черный порошок, который стал предметом первоначального исследования, проведенного подразделением полиции по ядерным, радиологическим, биологическим, химическим и взрывчатым веществам (NRBC-E). Эксперты обнаружили в нем легкую положительную реакцию на чуму.

Вещество было отправлено в Институт Пастера, который проведет повторные анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты. Институт должен опубликовать свои выводы вечером 29 июля.

Чума – очень серьезная болезнь, которая до сих пор свирепствует в Африке, Азии и Америке, отметили в Институте Пастера. Это одно из заболеваний, вновь возникающих в настоящее время в мире, а во Франции последние случаи заболевания датируются 1945 годом на Корсике, добавили в учреждении.

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