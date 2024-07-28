В Варшаве произошло массовое отравление хлором: есть ли среди пострадавших украинцы

В пятницу, 26 июля , в одном из бассейнов Варшавы произошло массовое отравление хлором. Были эвакуированы 60 человек, 21 из которых доставлен в больницу для обследования. Среди пострадавших также есть дети.

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Об этом сообщили польские СМИ. Журналисты "Укринформа" выяснили в посольстве, есть ли среди пострадавших украинцы.

"По информации посольства, по состоянию на 28 июля официальной информации от польских компетентных органов относительно пострадавших украинцев не поступало", – сообщили в украинском дипломатическом учреждении.

Отмечается, что бассейн управляет Центр спорта и отдыха варшавского района Таргувек. Результаты предварительных анализов воды показали, что нормы содержания хлора значительно превышены. Бассейн будет закрыт в ближайшее время.

Полиция не разглашает подробностей расследования. В столичной полиции подтвердили, что в результате данного инцидента задержаны три человека.

Напомним, что 20 июля в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины дорожной службы и автобуса, в котором находились граждане Украины. В результате аварии 9 человек получили ранения.

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