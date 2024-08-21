Новая ядерная доктрина США: Байден тайно отдал приказ готовиться к противостоянию с Россией, Китаем и КНДР – NYT

В марте 2024 года американский президент Джо Байден одобрил обновленный совершенно секретный стратегический ядерный план США. В нем говорится о необходимости подготовки Вооруженных сил Соединенных Штатов к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей.

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Об этом заявило The New York Times. Издание рассказало, что документ называется "Руководство по ядерной занятости".

Новый план "впервые переориентирует стратегию сдерживания Америки, сосредоточившись на быстром расширении ядерного арсенала Китая". Это произошло на фоне предположений Пентагона, что в следующее десятилетие запасы ЯО Китая будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами Соединенных Штатов и Российской Федерации.

Также по-новому направлена ​​подготовка Вашингтона к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Пекина, Москвы и Пхеньяна.

"Руководство по ядерной занятости" обновляется каждые четыре года или около того. Оно настолько засекречено, что не имеет электронных копий – только небольшое количество печатных копий, распространенных среди нескольких высокопоставленных должностных лиц.

До сих пор в ходе президентской кампании в США новые вызовы американской ядерной стратегии не были темой для обсуждения. Джо Байден, который большую часть своей политической карьеры был сторонником ядерного нераспространения, никогда публично не говорил подробно, как он реагирует на ядерные вызовы со стороны КНР и КНДР. То же самое делала и вице-президент Камала Харрис, которая сейчас является кандидатом на выборах от Демократической партии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины устроили атаку на российское предприятие, занимающееся разработкой ядерных боеприпасов. Хакеры получили большой массив информации и вызвали сбои в работе.

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