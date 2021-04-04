Генерал США Ходжес заявил, что Путин – "убийца", а Кремль понимает только силу
Президент РФ Владимир Путин является убийцей и Кремль уважает только силу.
Такое заявление в программе "Рада нацбезпеки" сделал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Я думаю, что Кремль уважает только силу. Она им не нравится, они ее критикуют, но уважают. И я думаю, что для президента Байдена было очень важно сказать: "Да, конечно, Путин – убийца". Мы все это знаем, и нам не следует стесняться говорить это. И реакция Путина демонстрирует удивление, что Байден так прямо произносит свою позицию", – заявил он.
При этом Ходжес указал, что Штаты могут иметь позитивные отношения, в том числе и с РФ.
"Ведь Россия – великая нация, с великими людьми, и каждому выгодно, чтобы мы пришли к здоровым отношениям. Но мы не можем иметь здоровых отношений, когда обе стороны нечестны между собой, и если Кремль чувствует, что может действовать безнаказанно и прямо", – добавил генерал.
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