Генерал США Ходжес заявив, що Путін – "вбивця", а Кремль розуміє тільки силу
Президент РФ Володимир Путін є вбивцею і Кремль поважає тільки силу.
Таку заяву в програмі "Рада нацбезпеки" зробив колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"Я думаю, що Кремль поважає тільки силу. Вона їм не подобається, вони її критикують, але поважають. І я думаю, що для президента Байдена було дуже важливо сказати: "Так, звичайно, Путін – вбивця". Ми всі це знаємо, і нам не слід соромитися говорити це. І реакція Путіна демонструє здивування, що Байден так прямо вимовляє свою позицію", – заявив він.
Воночас Ходжес вказав, що Штати можуть мати позитивні відносини, в тому числі і з РФ.
"Адже Росія – велика нація, з великими людьми, і кожному вигідно, щоб ми прийшли до здорових відносин. Але ми не можемо мати здорових відносин, коли обидві сторони нечесні між собою, і якщо Кремль відчуває, що може діяти безкарно і прямо", – додав генерал.
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