Европарламент принял резолюцию по Беларуси: хотят отключить от SWIFT и расширить санкции

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
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Европарламент принял резолюцию по Беларуси: хотят отключить от SWIFT и расширить санкции

Европейский парламент в четверг, 10 июня, принял резолюцию по Беларуси. В ней предлагается отключить страну от системы межбанковской связи SWIFT, запретить участвовать в Олимпиаде и ввести дополнительные санкции.

Об этом говорится на сайте Европарламента. Резолюция была одобрена большинством голосов – 626 "за", 16 "против" и 36 "воздержались". Она содержит позицию Европарламента и 38 пунктов с конкретными предложениями относительно действий.

В частности ЕП призвал совет ЕС расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции. В частности, предлагается включить в санкционный список всех причастных к принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Романа Протасевича и Софии Сапеги.

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В проекте документа говорится, что посадке самолета в Минске "является серьезным нарушением международных конвенций в сфере безопасности полетов" или даже "актом государственного терроризма". В контексте этого призывают:

  • освободить Протасевича и Сапегу и других журналистов и политических заключенных;

  • проверить "возможную роль России" в посадке самолета;

  • разработать план, который поможет белорусам, которые хотят покинуть страну.

Резолюция также предполагает, что учреждение не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси и поддерживают проведение новых выборов.

"Государства-члены также должны срочно приступить к разработке следующего пакета санкций против тех, кто в прошлом году участвовал или был соучастником фальсификаций на выборах и дальнейших нарушений прав человека в Беларуси", – сказано в тексте.

О чем еще говорится в документе:

  • рассмотреть возможность временно отключить Беларусь от платежной системы SWIFT;

  • пригласить представителей демократических сил на саммит G7 и саммит Восточного партнерства;

  • отказаться от любой финансовой поддержки режима от всех стран Евросоюза;

  • усилить меры против контрабанды сигарет из Беларуси в Евросоюз

  • создать международный трибунал для преследования преступлений беларусского режима и Лукашенко в частности.

  • отстранить Беларуси от участия в международных спортивных организациях и международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, и Олимпийские игры в Токио;

  • призвать УЕФА забрать права на трансляцию Евро-2020 у белорусского государственного телевидения и бесплатно передать их независимому телевидению "Белсат";

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 мая в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о минировании борта и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.

БеларусьЕвропейский парламентАлександр Лукашенко