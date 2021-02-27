Европа снова ужесточает карантин из-за COVID-19, несмотря на вакцинацию: как обстоят дела
Многие страны Европы продолжают усиливать карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. На данный момент ограничения вводят Чехия и Франция.
Так, с 1 марта в Чехии можно передвигаться только в пределах своего района за исключением поездок на работу или к врачу. Об этом пишет "ТСН".
В ночное время в стране запрещено отходить от дома более чем на 500 метров. Кроме того, снова закрываются школы, детсады и большинство магазинов, а в общественных местах станут обязательными респираторы. Отмечается, что такие изменения будут действовать как минимум месяц.
По словам врача Мартина Страка, больницы на пределе возможностей, поэтому надо идти по пути Израиля и на время полностью остановить производство, торговлю и контакты между людьми.
На данный момент в Чехии сделали чуть более 600 тысяч прививок. В Минздраве собираются ускорить этот процесс и уже со следующей недели развернуть дополнительные центры вакцинации.
Во Франции ввели карантин выходного дня. Теперь местным жителям запретили выходить из дома без крайней необходимости, а на улицах дежурят полицейские патрули.
Французское правительство обеспокоено стремительным распространением британского штамма вируса. На него сейчас приходится более половины всех случаев заражений. Если ситуация ухудшится, то с 6 марта будут введены дополнительные карантинные меры.
Отмечается, что всего в мире сделали более 230 миллионов прививок против COVID-19. Успешнее всего кампания по вакцинации продвигается в Израиле. Там провакцинировали более половины взрослого населения и 35% граждан уже получили вторую дозу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине за 24 февраля – день старта кампании – сделали 159 прививок против COVID-19 первой дозой препарата.
В четверг, 25 февраля, в регионах страны продолжилась вакцинация. За двое суток уколы сделали более 1300 граждан.
На первом этапе в Украине используется препарат CoviShield из Индии. Что известно об этой вакцине и ее эффективности – читайте в нашем материале.
Главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что медики, которые стали первыми украинцами, получившими прививку, после инъекции не имели никаких жалоб и вернулись к работе.
Первым человеком в Украине, которому вкололи препарат, стал врач из Черкасс Евгений Горенко.
Он призвал украинцев не бояться вакцинации, ведь в отделении реанимации для больных коронавирусом гораздо страшнее.
25 февраля началась вакцинация в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. 66-й военный госпиталь получил первую партию препарата – 7200 доз.