Европа снова ужесточает карантин из-за COVID-19, несмотря на вакцинацию: как обстоят дела

Многие страны Европы продолжают усиливать карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. На данный момент ограничения вводят Чехия и Франция.

Так, с 1 марта в Чехии можно передвигаться только в пределах своего района за исключением поездок на работу или к врачу. Об этом пишет "ТСН".

В ночное время в стране запрещено отходить от дома более чем на 500 метров. Кроме того, снова закрываются школы, детсады и большинство магазинов, а в общественных местах станут обязательными респираторы. Отмечается, что такие изменения будут действовать как минимум месяц.

По словам врача Мартина Страка, больницы на пределе возможностей, поэтому надо идти по пути Израиля и на время полностью остановить производство, торговлю и контакты между людьми.

На данный момент в Чехии сделали чуть более 600 тысяч прививок. В Минздраве собираются ускорить этот процесс и уже со следующей недели развернуть дополнительные центры вакцинации.

Во Франции ввели карантин выходного дня. Теперь местным жителям запретили выходить из дома без крайней необходимости, а на улицах дежурят полицейские патрули.

Французское правительство обеспокоено стремительным распространением британского штамма вируса. На него сейчас приходится более половины всех случаев заражений. Если ситуация ухудшится, то с 6 марта будут введены дополнительные карантинные меры.

Отмечается, что всего в мире сделали более 230 миллионов прививок против COVID-19. Успешнее всего кампания по вакцинации продвигается в Израиле. Там провакцинировали более половины взрослого населения и 35% граждан уже получили вторую дозу.

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