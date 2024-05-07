Евродепутаты призвали Борреля приостановить статус Грузии как кандидата в ЕС: что происходит

Депутаты Европейского парламента призвали вице-президента Еврокомиссии, верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Депутаты Европарламента заявили, что разгон мирных демонстрантов и попытки, несмотря на сопротивление своих граждан, применить силу для принятия российского аналога так называемого закона об "иноагентах", инициированного провластной партией "Грузинская мечта", вышли за пределы дозволенного.

Об этом сообщило издание Sova. Отмечается, что авторами заявления являются 31 депутат Европарламента.

Евродепутаты в своем заявлении подчеркнули, что такое поведение грузинских властей еще больше усилило напряженность и поляризацию в политике и обществе страны, а кроме этого, эти действия правительства Грузии противоречат девяти шагам Еврокомиссии и это больше нельзя игнорировать.

"Поведение правительства Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" противоречат обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно статус кандидата для Грузии должен быть прекращен без дальнейшего прогресса на пути вступления", – говорится в заявлении.

Евродепутаты также считают, что необходимо просмотреть финансирование Евросоюзом государственного бюджета и правительственных программ Грузии.

Депутаты отметили, что несмотря на то, что они постоянно работали и продолжают это делать, чтобы поддержать грузинский народ и его устремления на пути евроинтеграции, демократические критерии для всех стран-кандидатов на вступление в ЕС одинаковы, и они должны их соблюдать.

Напомним, ранее Европейский парламент предупреждал правительство Грузии о последствиях принятия скандального законопроекта. Также грузинские власти предупреждали и США.

Так Европарламент 25 апреля принял резолюцию, в которой предостерег власти Грузии от принятия скандального законопроекта "об иноагентах", подрывающего свободы и права гражданского общества и разрушающего основы демократии. ЕП обратился с призывом к Европейскому Союзу не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят этот документ.

США также предупреждали Грузию о последствиях принятия закона об "иноагентах". Правительство предостерегало, что если оно таки предпримет этот шаг, что противоречит задекларированному ранее "западному курсу" страны, то Грузия может столкнуться не только с ухудшением отношений с США, но и с прекращением прямого государственного финансирования, расширением визовых ограничений и введением санкций в отношении отдельных лиц. .

Как сообщал OBOZ.UA:

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах". Сразу после этого президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето, а на улицы грузинских городов с требованием отменить закон об "иноагентах" вышли тысячи людей.

1 мая пророссийский парламент Грузии принял во втором чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - так называемый закон об "иноагентах". Голосование проходило параллельно с масштабными протестами в столице Грузии. До окончательного принятия законопроект еще предстоит пройти третье финальное чтение. Дата еще не определена, но, по данным СМИ, голосование должно состояться 17 мая. Кроме того, закон должен преодолеть вето президента.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отреагировала на продолжающиеся в столице Грузии Тбилиси протесты. Она осудила насилие со стороны силовиков и призвала власти страны прислушаться к мнению народа.

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