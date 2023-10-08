Пели и танцевали, пока ХАМАС не открыл огонь: в сети появились кадры с фестиваля на границе с Газой

В ночь с 6 на 7 октября в Израиле неподалеку от границы с Газой проходил музыкальный фестиваль Nova Festival. На момент начала атаки ХАМАС участники фестиваля танцевали и веселились, не подозревая, что меньше чем через час многие из них погибнут или будут захвачены терористами.

На месте проведения фестиваля, в кибуце Реим, обнаружены 240 тел жестоко убитых гражданских, немногочисленные спасшиеся рассказывают о пережитом ужасе. Подробности сообщает CNN.

На появившихся в сети кадрах видно, как гости фестиваля Nova Festival на юге Израиля беззаботно танцуют, не подозревая, что совсем скоро многие из них будут жестоко убиты.

На заднем плане в небе уже видны десантирующиеся с помощью парашютов боевики ХАМАС.

Видео дня

Как рассказала журналистам одна из уцелевших в устроенном террористами кровавом побоище участниц фестиваля, боевики атаковали их спустя полчаса после того, как на Израиль начали лететь тысячи ракет. Девушка вспомнила, как вместе с сотнями других людей пыталась спастись бегством, пока террористы стреляли в спину бегущим гражданским.

Танцевальная вечеринка Nova Festival неподалеку от границы сектора Газа и Израиля была приурочена к еврейскому празднику Суккот и продолжалась всю ночь. А на рассвете собравшиеся на фестиваль в сельськой местности услышали сирены и ракеты.

"Нам даже негде было спрятаться, потому что мы находились на открытом пространстве... Все так запаниковали и начали забирать свои вещи", рассказала она.

На видео, предоставленном изданию свидетельницей побоища, видно, как люди стремительно разбегаются из концертной площадки. Слышны взрывы и крики испуганных людей.

По словам свидетельницы, большинство людей бросились к машинам. Но желающих уехать было так много, что движение было парализовано. Тогда многие люди запаниковали, бросили машины и побежали по открытому полю.

В сети появились жутки кадры с сотнями бегущих людей, которым боевики ХАМАС стреляют в спины. Некоторые из бегущих падают.

Собеседница CNN рассказала, что добежала до леса и смогла сесть в машину, проезжавшую мимо.

"Она видела множество мертвых и раненых людей на обочинах дороги, но одна сцена особенно запомнилась ей: один посетитель концерта был застрелен возле фургона, а другой лежал мертвым на пассажирском сиденье автомобиля... "Это было так страшно, и мы не знали, куда ехать, чтобы не встретить этих злых… людей... Много моих друзей заблудились в лесу на несколько часов. Их застрелили, будто в тире", – процитировали журналисты рассказ девушки.

Она до сих пор пытается связаться с друзьями, пропавшими после нападения. Живы ли они, девушка не знает.

Тем временем родственники начали узнавать своих близких на видео, снятых боевиками и слитых ими в сеть.

Так, на кадрах с террористами, увозящими плачущую испуганную девушку на мотоцикле, которая молила о помощи, узнали 25-летнюю гражданку Израиля Ноа Аргамани. На видео также заметили ее парня, 30-летнего Авинатана Ора: боевики скрутили ему руки за спиной и заставили куда-то идти.

"Она была так напугана, так напугана. Я всегда защищал ее, а в этот самый момент не смог. Я молюсь, чтобы все вернулись", — рассказал журналистам отец похищенной девушки, Яаков Аргамани.

Брат бойфренда Ноа Авинатана также сразу узнал обоих на жутких кадрах.

"Я видел на видео его девушку Ноа, испуганную и испуганную, вообще не представляю, что с ней происходит – в панике кричит на мотоцикле, когда ее держат какие-то отморозки и не отпускают... Мой брат, крупный парень, ростом два метра, тренируется четыре раза в неделю, он очень сильный парень. Полагаю, они держали его, может быть, четыре или пять человек и просто повели к границе", – заявил Моше Ор журналистам.

Перед тем, как попасть в плен к боевикам, пара пряталась в течение нескольких часов и видела многочисленные убийства, совершаемые ХАМАС. Об этом молодые люди успели написать друзьям в мессенджерах.

На еще одном ужасном видео, запечатлевшем раздетую практически догола девушку, лежащую лицом вниз без сознания в кузове автомобиля террористов, также опознали родственники. Боевики, издевавшиеся над телом девушки, называли ее "израильской военнослужащей". На самом по татуировке на ноге, которая видна в видео, в девушке узнали 20-летнюю гражданку Германии Шани Лук.

Родственники девушки подтвердили, что Шани была на фестивале.

"Мы узнали ее по татуировкам, и у нее длинные дреды".. У нас есть какая-то надежда… ХАМАС несет ответственность за нее и других", – рассказал Washington Post двоюродный брат девушки.

Источник в министерстве иностранных дел Германии сообщил CNN, что "Федеральное министерство иностранных дел и посольство Германии в Тель-Авиве находятся в тесном контакте с израильскими властями, чтобы выяснить, затронуты ли граждане Германии и если да, то в какой степени".

А Bild опубликовал видео с матерью девушки.

"Сегодня утром моя дочь, Шани Николь Лук, гражданка Германии, была похищена палестинским ХАМАСом вместе с группой туристов на юге Израиля... Нам прислали видео, на котором я ясно видела нашу дочь без сознания в машине с палестинцами, разъезжающими по сектору Газа... Молю о помощи и о любой информации", – заявила Рикарда Лук.

На месте проведения фестиваля были обнаружены 240 тел убитых людей. Предположительно все они были участниками фестиваля. У некоторых – связаны за спинами руки, а на телах видны следы пыток.

Тем временем в сети появились также кадры с десятками людей которые вышли из убежищ недалеко от Нетивота и пешком добираются домой. Однако это могут быть не только участники фестиваля, но и иностранные рабочие, прятавшиеся от ХАМАС.

Напомним, накануне, 7 октября, началось беспрецедентное нападение боевиков ХАМАС на Израиль. Сначала на юг и в центр страны полетели тысячи ракет, а после террористы прорвались на территорию Израиля. Они убивали мирных жителей и военнослужащих, часть людей захватили в заложники.

В ответ в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа.

OBOZREVATEL также рассказывал, что произошло за ночь в Израиле и удалось ли остановить атаки ХАМАС и в онлайн-режиме отслеживает текущую ситуацию.