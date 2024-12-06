Есть много вопросов, требующих ответов: в Госдепе отреагировали на ситуацию в Южной Корее

В Соединенных Штатах отреагировали на ситуацию в Южной Корее, где 3 декабря было введено военное положение и на следующий день отменено. В Госдепе отметили, что есть много вопросов относительно этого, на которые сейчас ответа нет.

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В то же время, как отметил замглавы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател на брифинге 5 декабря, в Вашингтоне надеются "на победу демократических процессов" в Южной Корее. В Штатах, по его словам, обеспокоены ситуацией.

"Есть много вопросов, на которые нужно дать ответы относительно решений, связанных с этими событиями", – прокомментировал Пател.

Представитель Госдепа добавил, что демократическая устойчивость страны "во время периода испытаний и откровенной неопределенности продолжает вдохновлять". Он выразил надежду, что "демократическая система и демократический процесс в Республике Корея победят".

По его словам, США продолжат работать над укреплением отношений с Сеулом.

"Эти усилия с нашей точки зрения являются основой наших общих ценностей, и мы считаем, что они жизненно важны для процветания и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", – отметил Пател.

Как сообщал OBOZ.UA:

– президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил в стране военное положение. Свое решение глава государства объяснил стремлением "уничтожить просеверокорейские силы" и защитить конституционный строй.

– В парламенте проголосовали против инициативы президента, люди вышли на митинги, и под давлением Юн Сок Йоль пересмотрел свое решение.

– Шесть оппозиционных партий подали законопроект об импичменте президента после того, как законодатели заблокировали объявление военного положения. Законопроект подписали 190 депутатов от оппозиции и один независимый депутат, без поддержки правящих партий.

– 7 декабря парламент планирует рассмотреть законопроект об импичменте президенту Юн Сок Йолю.

– Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что именно он предложил президенту объявить военное положение, и попросил прощения у граждан за "путаницу". Он объявил о готовности подать в отставку.

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