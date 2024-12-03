Президент Южной Кореи объявил военное положение: лидер оппозиции призвал граждан к акциям протеста. Обновляется

Поздно вечером 3 декабря (по местному времени) президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение, стремясь помешать оппозиционным просеверокорейским политсилам "ввергнуть государство в кризис". Лидер правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун раскритиковал это решение и назвал его ошибочным и неконституционным, а у здания парламента собрались протестующие.

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OBOZ.UA публикует хронику событий в Южной Корее. Новость обновляется.

18:20 – После голосования большая часть военных начала покидать здание парламента.

18:10 – 190 депутатов из 300 смогли попасть в здание Национального собрания и проголосовать за отмену военного положения, введенного президентом.

Пока неясно, будут ли сняты ограничения. После голосования председатель парламента Южной Кореи У Вон Сик призвал президента отозвать свое решение и назвал указ главы государства "недействительным".

"Все военные, которые будут продолжать придерживаться военного положения, будут осуждены за государственную измену", – утверждает спикер парламента Южной Кореи.

18:00 – Курс корейской воны на фоне введения военного положения упал почти на 2% – до двухлетнего минимума.

17:55 – У парламента произошли столкновения полиции и протестующих. Спецназовцы вошли на территорию Национального собрания и возводили баррикады.

17:50 – Несмотря на запрет, после введения военного положения возле Национальной ассамблеи (парламента) в Сеуле собрались протестующие. Возле админздания также дежурили полицейские, а внутри находились военные.

На улицах Сеула замечена военная техника.

17:30 – Лидер партии "Сила народа" Хан Дон Хун назвал решение президента ошибочным. Он пообещал, что вместе с народом будет "блокировать" военное положение, потому что оно, по его нению, неконституционные.

17:00 – Во время военного положения в Южной Корее:

– запрещена любая политическая деятельность и, соответственно, приостановлена работа политпартий;

– запрещены политические акции;

– все СМИ и издательства находятся под контролем государства;

– медработники, участвующие в забастовке, должны вернуться на работу в течение 48 часов;

– нарушителей военного положения правоохранители могут арестовывать без ордера.

16:00 (по Киеву) – президент Юн Сок Ель проинформировал о военном положении в специальном телеобращении.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", – заявил он.

Военное положение в Южной Корее вводится впервые с 1980 года.

Что предшествовало этому?

В конце ноября оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи (имеющая большинство в парламенте) отклонила предложение правительства по бюджету и попыталась объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 ноября в Южную Корею прибыла украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

– Во время визита представители нашей страны передали список систем вооружения, в которых нуждается украинская армия. Стоит отметить, что Киев стремился закупить оружие у южнокорейского правительства, а не просить бесплатную поддержку.

– По данным СМИ, правительство Южной Кореи отказало Украине – закон страны о внешней торговле ограничивает экспорт оружия в зоны боевых действий.

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