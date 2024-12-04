Оппозиция Южной Кореи запустит процедуру импичмента президента, если он сам не уйдет в отставку – Yonhap

Оппозиционные силы в Южной Кореи пригрозили президенту страны Юн Сок Ёлю импичментом. При этом политики заявили, что дадут шанс главе государства самостоятельно уйти в отставку.

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Такое предложение оппозиция выдвинула после объявления в Южной Корее военного положения. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Лидер фракции главной оппозиционной Демократической партии Пак Чан Дэ выступил в Национальной ассамблее в Сеуле 4 декабря с резкой критикой действий главы государства. По словам лидера оппозиции, президент Юн Сок Ёль должен добровольно уйти в отставку после того, как он объявил военное положения.

Примечательно, что неожиданное объявление военного положения было отменено после того, как Национальная ассамблея проголосовала за его отклонение. Кроме того, на внеочередном заседании своих законодателей в Национальной ассамблее Демократическая партия объявила, что немедленно начнет процедуру импичмента, если президент не уйдет в отставку самостоятельно.

"Объявление Юна военного положения является явным нарушением конституции. Юн не выполнил ни одного из требований для объявления военного положения. Это серьезный акт мятежа и прекрасная причина для импичмента", – говорится в заявлении оппозиции.

Напомним, в Южной Корее 3 декабря объявили военное положение. Соответствующее решение своим указом закрепил президент Юн Сок Ёль. Свое решение глава государства объяснил стремлением "уничтожить просеверокорейские силы" и защитить конституционный строй.

Ранее сообщалост, что в парламенте проголосовали против инициативы главы страны, люди вышли на митинги, и под давлением Юн Сок Ель пересмотрел свое решение.

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