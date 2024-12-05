Парламент Южной Кореи рассмотрит законопроект об импичменте президенту: названа дата

Парламент Южной Кореи планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект об импичменте президенту Юн Сок Йолю. Такое голосование состоится, скорее всего, уже в субботу, 7 декабря, после того, как глава государства "на эмоциях" объявил военное положение.

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Об этом в четверг, 5 декабря, заявил пресс-секретарь Демократической партии Тобуро Чо Сын Ре. Его слова передает издание KBS.

"Голосование по импичменту состоится в 19:00 (12:00 по киевскому времени) 7 декабря. Законопроект уже подписали 192 депутата, среди них спикер парламента У Вон Сик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что документ был внесен на рассмотрение в парламент после полуночи 5 декабря. Согласно закону, голосование должно пройти не ранее 24 часов и не позднее 72 часов после того, как инициативу принял профильный комитет парламента. То есть с 00:48 6 декабря до 00:48 8 декабря.

"Чтобы законопроект был принят, за него должны проголосовать две трети депутатов. А это как минимум 200 человек. Поэтому, учитывая, что инициативу уже подписали 192 оппозиционных депутата, нужны будут еще не менее 8 голосов от правящей партии "Сила народа", – подчеркивают журналисты.

Кроме того, они добавляют, что Национальное собрание (парламент) Южной Кореи уже поддержало импичмент главе комитета по аудиту и инспекциям Чхве Чжэ Хэ, главному прокурору Центрального административного округа Сеула Ли Чхан Су и двум прокурорам, работающим под его руководством.

Напомним, что 4 декабря шесть оппозиционных партий Южной Кореи официально внесли в парламент предложение объявить импичмент президенту Юн Сок Йолю из-за его решения ввести военное положение. Этот шаг вызвал массовые протесты в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 декабря в Южной Корее впервые за 45 лет тысячи людей в разных регионах вышли на улицы с требованием отставки президента Юн Сок Йоля. Протесты охватили такие крупные города как Сеул, Гванчжу, Тэгу, Чхунчхон, Пусан и другие.

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