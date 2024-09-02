Европейский Союз ожидает от Монголии выполнения ее обязательств по действующему ордеру ареста российского диктатора Владимира Путина, который запланировал визит в эту страну 3 сентября. В ЕС напоминают, что Монголия является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда.

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Соответствующую позицию озвучила на брифинге 2 сентября представительница Внешней дипломатической службы ЕС Набила Массрали. "Монголия является государством-участником Римского устава МКС. С учетом правовых обязательств, которые он влечет за собой, мы выразили свою обеспокоенность по поводу визита (Путина. – Ред.) и четко изложили позицию МКС через нашу делегацию в Монголии", – сказала она.

По словам дипломатки, "конечно, Евросоюз поддерживает" расследование прокурора МКС в Украине и призывает все государства-участники "к полному сотрудничеству".

Набила Массрали преодолевала, что в ЕС осведомлены о планируемом визите Путина в Монголию.

"Монголия, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Однако по отношению к Путину действует ордер на арест, выданный МКС за незаконную депортацию и перемещение тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию", – сказала представительница ЕС.

Заявление о намерениях Путина посетить Монголию сделали и в международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). Там заявили, что Улан-Батор должен запретить въезд диктатору или арестовать его, если он въедет в страну.

Правозащитники напомнили, что диктатор разыскивается МКС с 17 марта 2023 года, когда был выдан ордер на арест его и уполномоченного президента РФ по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой за военные преступления, связанные с незаконной депортацией и незаконным перемещением детей из оккупированных районов Украины в РФ.

"Монголия нарушит свои международные обязательства как член МКС, если позволит президенту России Владимиру Путину посетить страну, не арестовав его", – заявила Мария Елена Виньоли, старшая советница HRW по международному правосудию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кремле заявили, что Путин поедет в Монголию на 85-летие победы советских и монгольских войск над армией Японии у реки Халхин-Гол. Там его обязаны арестовать, поскольку Монголия еще в 2002 году ратифицировалаРимский статут МКС.

Однако, по данным Bloomberg, визит Путина в Монголию состоится без угрозы ареста, поскольку Улан-Батор заверил Москву, что задерживать главу Кремля не будет.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк также выразил сомнение в вероятности ареста Путина в Монголии. Он предостерег, что это чревато тотальным обнулением репутации МКС и Путин это делает сознательно.

Недавно Мексика, где действует Римский устав, пригласила Путина на инаугурацию новой президентки Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Украина и ЕС призвали Мексику арестовать диктатора в случае его приезда.

В то же время ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявляла, что Путина не будут арестовывать в ее стране, если он приедет на следующий Саммит мира – ради переговоров о войне в Украине там готовы сделать исключение.

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