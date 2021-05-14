Эрдоган назвал Израиль 'террористическим государством' и потребовал действий от Совбеза ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на удары Армии обороны Израиля по ХАМАСу. Он выразил обеспокоенность из-за нападений, которые усилились в Иерусалиме и на палестинских землях в последние дни месяца Рамадан.

Об этом сказано в послании турецкого лидера от 14 мая, передает Haberturk. Эрдоган заявил, что мировое сообщество игнорирует действия Израиля и он, вместе с лидерами 19 неназванных стран, не согласен с такой позицией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы опечалены и рассержены жестокостью Израиля, происходящим террором...Те, кто разделяют политические и идеологические расчеты, храня молчание или поддерживая кровь, пролитую Израилем, должны знать, что однажды настанет их очередь. Это террористическое государство перешло все границы", – сказал Эрдоган.

Он призвал все государства и организации, вне зависимости от их расположения и убеждений, как можно скорее принять необходимые меры. "Все, что должно быть сделано, должно быть сделано немедленно", – подчеркнул Эрдоган.

"Совершенно необходимо, чтобы Совет безопасности ООН предпринял шаги для обеспечения мира и спокойствия в Иерусалиме. Если Организация исламского сотрудничества не займет конкретную и эффективную позицию, она будет отрицать свое собственное существование", – заявил президент.

Напомним, ранее Эрдоган говорил о том, что на мусульман нападают и "эти действия вопреки общих институтов гуманности, основных прав человека, международного права и всех человеческих ценностей" должны быть немедленно прекращены.

Он также обращался к мусульманам, заявив, что долг каждого из них – "защищать честь и достоинство священного города Иерусалима".

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