Дуда предупредил о новой угрозе для Украины из-за нападения ХАМАС на Израиль

Нападение террористов ХАМАС на Израиль будет способствовать агрессии РФ против Украины, поскольку отвлечет от нее внимание мира. А в Европейский Союз может хлынуть очередная волна мигрантов с Ближнего Востока.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Polsat News. По его словам, события на Ближнем Востоке будут иметь эффект "отвлечения глаз от Украины".

"Это безусловно помогает России и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира", – сказал Дуда.

Он добавил, что Польша должна смотреть на события в Израиле с точки зрения своих интересов и безопасности.

В то же время президент Польши опасается, что в ЕС может хлынуть новая волна беженцев с Ближнего Востока.

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"Темы, которые мы обсуждали в последнее время – премьер-министр Матеуш Моравецкий в Гренаде и я на встрече в Порту – становятся еще более актуальными. Вопросы нашей безопасности, защиты границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны становится все более важным", – сказал Дуда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 октября ХАМАС совершил массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль, погибли сотни израильтян, более 2 тысяч пострадали. Палестинцы заявляли о 265 погибших в секторе Газа.

– 8 октября Иерусалим заявил о вступлении в долгую войну. Премьер Нетаньяху заверил, что ее первый этап завершается уничтожением большинства боевкиов и спасением заложников.

– В военно-политическом кабинете Израиля 8 октября проголосовали за введение пункта "40 Алеф", который означает официальное объявление войны. "40 Алеф" вводится впервые за 50 лет, со времен войны Судного дня.

– В секторе Газы вследствие воздушного удара Израиля был убит один из лидеров ХАМАСа Айман Юнис. Его тело нашли под руинами дома.

– Атаку ХАМАС на Израиль назвали самым большим за 50 лет провалом разведки Израиля. Как пишет Bloomberg, израильская и американская разведывательные службы должны были знать о подготовке масштабного нападения.

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