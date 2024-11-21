Ордер МУС на арест Нетаньяху обязателен для всех стран Евросоюза – Боррель

Решения Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды), в том числе относительно ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, являются "обязательными" для Европейского Союза. Поэтому государства-члены ЕС должны обеспечить их выполнение.

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Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель. Он прокомментировал эту тему в Иордании 21 ноября, где находился с визитом, передает агентство Europa Press.

"Это не политическое решение, это решение международного суда, а решения судов должны уважаться и выполняться", – сказал политик.

Боррель "принял к сведенью" вышеупомянутые ордера МУС и подчеркнул: все члены ЕС "обязаны применить" эти судебные решения.

Топ-дипломат Евросоюза добавил, что "трагедия в Газе должна прекратиться" а международное сообщество должно сделать шаг вперед, чтобы противостоять "апокалиптической" ситуации в секторе Газа.

"Мне очень жаль, что мы не смогли положить этому конец", – сказал Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA:

– МУС 21 ноября выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности и военных преступлений в секторе Газа.

– Ордер выдан и в отношении лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (известного как Мухаммед Дейф), о гибели которого Армия обороны Израиля объявила летом текущего года.

– Президент Израиля Исаак Герцог подверг резкой критике ордера МУС в отношении Нетаньяху и Галланта. Он назвал такое решение недобросовестным, превращающим правосудие в посмешище. А в израильском правительстве обвинили МУС в антисемитизме.

– В Нидерландах заявили, что планируют арестовать премьер-министра Израиля и других подозреваемых МУС, если они появится в их стране.

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