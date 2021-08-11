Девушка Протасевича заявила госТВ Беларуси, что к посадке самолета Ryanair причастны его экс-коллеги. Видео
Россиянка София Сапега, которую вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем задержали в аэропорту Минска, считает, что к посадке самолета Ryanair якобы причастны его бывшие коллеги. Также он убеждена, что спецслужбы Беларуси непричастны к инциденту.
Об этом девушка Протасевича заявила в интервью государственному телеканалу "Беларусь-1". Кроме того, она отрицает, что в салоне были сотрудники КГБ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Сапега полагает, что в ситуации с посадкой замешан рабочий коллектив Романа. Вероятно, речь идет о Telegram-канале NEХТА, который основал Протасевич. В то же время девушка не поясняет, каким именно образом они могли повлиять на посадку борта.
"Из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа", – отметила она, добавив, что это лишь ее предположение.
Также Сапега подчеркнула, что на борту самолета якобы не было сотрудников белорусского КГБ. Кроме того, она не считает, что к посадке причастны спецслужбы страны.
"Мне нужно определенное время, чтобы осознать все и сделать соответствующие трезвые выводы", – добавила девушка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Минске (Беларусь) 23 мая задержали белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Вместе с ним схватили его девушку Софию Сапегу. Это произошло во время экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании
Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс.
Ранее белорусский провластный Telegram-канал опубликовал видео с якобы "признанием" Сапеги. Девушка говорит, что она публиковала данные о силовиках Беларуси. Мать Софии назвала эти показания "дурным сном или подставой".
Прокуратура в Минске объявила россиянке о подозрении в разжигании вражды, за что ей грозит до 12 лет тюрьмы.
В Беларуси девушку Протасевича и еще 4 человек признали политзаключенными.