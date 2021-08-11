Девушка Протасевича заявила госТВ Беларуси, что к посадке самолета Ryanair причастны его экс-коллеги. Видео

Россиянка София Сапега, которую вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем задержали в аэропорту Минска, считает, что к посадке самолета Ryanair якобы причастны его бывшие коллеги. Также он убеждена, что спецслужбы Беларуси непричастны к инциденту.

Об этом девушка Протасевича заявила в интервью государственному телеканалу "Беларусь-1". Кроме того, она отрицает, что в салоне были сотрудники КГБ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сапега полагает, что в ситуации с посадкой замешан рабочий коллектив Романа. Вероятно, речь идет о Telegram-канале NEХТА, который основал Протасевич. В то же время девушка не поясняет, каким именно образом они могли повлиять на посадку борта.

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"Из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа", – отметила она, добавив, что это лишь ее предположение.

Также Сапега подчеркнула, что на борту самолета якобы не было сотрудников белорусского КГБ. Кроме того, она не считает, что к посадке причастны спецслужбы страны.

"Мне нужно определенное время, чтобы осознать все и сделать соответствующие трезвые выводы", – добавила девушка.

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