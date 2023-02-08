Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7800 человек: спасатели продолжают разбирать завалы. Фото и видео

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции и в Сирии возросло до более чем 7800 человек. В частности, катаклизм мог привести к смерти тысяч детей.

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Об этом заявил представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер, пишет Reuters. Спасательная операция продолжается, однако ее усложняют сложные погодные условия.

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, число погибших в стране возросло до 5894 человек и более 34 000 человек получили ранения. По данным правительства и спасательной службы на северо-западе Сирии, число погибших составило не менее 1932 человек.

Спасатели выразили особую обеспокоенность ситуацией в Сирии, которая уже пострадала от гуманитарного кризиса после почти 12 лет гражданской войны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 10 турецких провинций зоной бедствия и ввел чрезвычайное положение на три месяца, что позволит правительству обходить парламент при принятии новых законов и ограничивать или приостанавливать права и свободы. Также правительство откроет отели в туристическом центре Анталии для временного размещения людей, пострадавших от землетрясения.

"Сейчас идет гонка со временем. С каждой минутой, с каждым часом шансы найти выживших живыми уменьшаются", – заявил в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В пострадавших районах работают более 12 000 турецких поисково-спасательных служащих, а также 9000 военнослужащих. Более 70 стран предложили спасательные команды и другую помощь. Но сам масштаб катастрофы пугает.

"Зона огромная. Я никогда раньше не видел ничего подобного", – рассказал Йоханнес Густ из пожарно-спасательной службы Германии.

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции заявило, что в результате землетрясения было разрушено 5775 зданий и 20 426 человек получили ранения.

Что было ранее

В центральной части Турции 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: в ряде провинций разрушены многие здания, а также вспыхнули пожары на газопроводе. Количество жертв постоянно уточняется, поскольку много людей оказались под завалами. В стране объявлен самый высокий – четвертый – уровень тревоги, турецкие власти запросили срочную международную помощь.

Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах – Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе (расположен около границы с Сирией), Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе.

В сети показали последствия мощного землетрясения на фото до и после. Жилые дома, магазины и другие здания рухнули по мере того, как землетрясение и новые подземные толчки продолжали сотрясать регион.

Местные спасатели продолжают разбирать завалы. Чтобы помочь им Украина отправила 87 своих представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Среди них – специалисты по поисково-спасательным операциям, медики, связисты, кинологи и пожарные спасатели.

Были ли украинцы среди пострадавших и погибших

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции, вероятно, погибли двое граждан Украины, однако позже стало известно, что их спасли из-под завалов. Еще четверо наших граждан получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет.

Кроме того, украинским дипломатам удалось разыскать 38 наших сограждан, еще 19 не выходят на связь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Турции, где накануне произошло одно из самых смертоносных землетрясений в современной истории, продолжаются спасательные операции. Во вторник, спустя 28 часов после чрезвычайной ситуации, из-под завалов спасли женщину и троих ее детей;

– в Сирии девочка родилась под завалами здания, которое обрушилось вследствие землетрясения. Ее родители и другие дети, в общей сложности 7 человек погибли, выжила только новорожденная.

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