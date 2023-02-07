Тысячи погибших, разрушены целые улицы: последствия мощного землетрясения в Турции и Сирии показали на фото до и после

В Турции, где в понедельник, 6 февраля, произошло одно из самых смертоносных землетрясений в современной истории, продолжаются спасательные операции. Уровень разрушений уже ясен, и он невероятно поражает.

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Издание Sky News показало последствия мощного землетрясения на фото до и после. Жилые дома, магазины и другие здания рухнули по мере того, как землетрясение и новые подземные толчки продолжали сотрясать регион.

Исторические здания, такие как замок Газиантеп римской эпохи, сильно повреждены. Раньше он считался одним из наиболее хорошо сохранившихся зданий такого рода в стране, но теперь огромные части древнего сооружения разрушились.

Также пострадала критическая инфраструктура. Части госпиталя академии Хатай-Антакья недалеко от сирийской границы превратились в руины во время стихийного бедствия.

Целые улицы превратились на руины. Жилые дома и магазины вдоль главной дороги в Кахраманмараше разрушены.

Рухнул современный отель в Малатье, другие здания в окрестностях устояли.

На данный момент подтверждена гибель более 5100 человек в результате вчерашнего катастрофического землетрясения магнитудой 7,8. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране погибли 3549 человек. В то же время в Сирии зарегистрировано 1602 погибших.

В обеих странах продолжаются поисково-спасательные работы. Всемирная организация здравоохранения считает, что число погибших может достигнуть 20 000 человек.

Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в десяти провинциях, пострадавших от землетрясения. Правительство планирует открыть отели в районе Антальи для пострадавших после того, как стихией было разрушено почти 5800 зданий.

70 стран, в том числе и Украина, предложили помощь в поисково-спасательных работах, которые продолжаются в Турции и Сирии.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Сирии и Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Однако на этом все не кончилось. Новые землетрясения зафиксированы в ряде регионов мира. В частности, на Тайване, Аляске, в Аргентине. Похоже, планета взбунтовалась не на шутку.

Турецкие СМИ показали последствия катаклизма в масштабах одного города Искендеруна в провинции Хатай на юге страны. Он один из сильно пострадавших в результате вчерашнего землетрясения: там рухнули многоэтажки, а также перекинулись грузовые контейнеры в порту, что привело к масштабному пожару.

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