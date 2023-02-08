Украина отправила 87 спасателей в Турцию для преодоления последствий землетрясения. Видео

6 февраля в Турции случилось мощное землетрясение. Количество погибших по состоянию на вечер 7 февраля выросло до 5 тысяч 894 человек. Еще 34 тысячи 810 человек получили ранения. Местные спасатели продолжают разбирать завалы. Чтобы помочь им Украина отправила 87 своих представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГСЧС Сергей Крук. Он подчеркнул, что среди спасателей мира нет чужой беды, когда речь идет о спасении людей (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В стране, живущей в условиях полномасштабной войны – каждый специалист, способный противостоять последствиям ведения боевых действий – это наш спасатель", – заявил Крук.

Он добавил, что все 87 сотрудников службы имеют практический опыт. Среди них – специалисты по поисково-спасательным операциям, медики, связисты, кинологи и пожарные-спасатели.

"На данный момент, когда наша страна находится в таком положении и ей помогает весь мир, мы тоже не можем остаться в стороне и помогаем, чем можем", – подчеркнула представительница ГСЧС.

"Будет трудно, мы это знаем. Мы к этому готовимся. Мы не едем на отдых. Мы готовы выполнять свою работу", – добавил еще один спасатель.

Напомним: в понедельник утром, когда мировые лидеры проснулись от новостей о смертельном землетрясении, Турции начали поступать сообщения с соболезнованиями и поддержкой. Многие связались с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими турецкими официальными лицами, чтобы сообщить, что они готовы предоставить любую необходимую помощь. Среди них и президент Украины Владимир Зеленский.

Спасатели в Турции и Сирии всю ночь и при минусовых температурах продолжали разбирать завалы в поисках выживших после землетрясения и повторных толчков. Один за другим обрушились тысячи зданий.

По данным Главного управления древностей и музеев Сирии (DGAM), землетрясение повредило несколько археологических памятников в стране, в том числе мечеть Имама Исмаила и замок Шмемиса в провинции Хама, а также цитадель Алеппо 13 века и артефакты в местном Национальном музее.

Как сообщал OBOZREVATEL, с утра 7 февраля в сети и СМИ распространяются кадры спасательных работ в обеих странах: на них члены семей оплакивают потерю близких, а другие тоже со слезами на глазах, но радуются за выживших. Мир всколыхнула и история девочки, родившейся под завалами дома в Сирии.

Также OBOZREVATEL писал, что сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс предсказал мощное землетрясение в Турции 6 февраля. Он поделился тревожными данными за три дня до трагедии.

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