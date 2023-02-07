В Турции спустя 28 часов после землетрясения из-под завалов спасли женщину и троих ее детей. Видео

В Турции, где накануне произошло одно из самых смертоносных землетрясений в современной истории, продолжаются спасательные операции. Во вторник, спустя 28 часов после чрезвычайной ситуации, из-под завалов спасли женщину и троих ее детей.

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Об этом сообщает Daily Sabah. Спасательные операции продолжаются полным ходом в юго-восточных провинциях Хатай, Шанлыурфа, Кахраманмараш, Адияман и Малатья.

Два землетрясения, которые потрясли Турцию в понедельник в 4:17 и 13:24 по местному времени, унесли жизни по меньшей мере 3381 человека, 20 426 получили ранения, а количество разрушенных зданий во вторник утром составило 5775.

Главное управление Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) отметило, что количество сообщений об обрушившихся зданиях составляет 11 302, добавив, что это число может увеличиться по мере проведения спасательных операций.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в регионе всю ночь интенсивно продолжались поисково-спасательные работы, и из-под обломков было извлечено несколько человек.

Так, через 28 часов из-под обломков разрушенного здания в Низипском районе Газиантепа с ранениями были извлечены четверо граждан – мать и трое ее детей. Доне Озкилич и ее дети Абдулкадир, Бейза и Элиф Озкилич были доставлены в больницу.

Кроме того, 24-летнюю Рюмейса Ялчинкая спасли спустя 27 часов после землетрясения из-под обломков семиэтажного жилого дома в Кахраманмараше. Поисково-спасательные работы в здании начались вчера вечером после того, как рядом с квартирой, где было разрушено множество зданий, раздались крики.

Также спасатели вытащили из-под обломков пятиэтажного жилого дома в районе Чавушоглу в центре города Малатья трехлетнего Мирана Текеша и 26-летнего Абдуллу Ураз Сиваса. Их удалось спасти через 22 часа после землетрясения.

Следует отметить, что в понедельник, 6 февраля, в Сирии и Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Однако на этом все не закончилось. Новые землетрясения зафиксированы в ряде стран. В частности, на Тайване, Аляске и Аргентине. Похоже, планета взбунтовалась не на шутку.

Спасатели в Турции и Сирии всю ночь и при минусовых температурах продолжали разбирать завалы в поисках выживших после мощного землетрясения и повторных толчков 6 февраля. Они один за другим обрушили тысячи зданий и унесли жизни более 4900 человек, породив призрак новой гуманитарной катастрофы в регионе мира, который и так разрывается войной, кризисом с беженцами и экономическими проблемами.

Турецкие СМИ показали последствия катаклизма в масштабах одного города Искендеруна в провинции Хатай на юге страны. Этот город – один из наиболее сильно пострадавших в результате вчерашнего землетрясения: кроме рухнувших многоэтажек, там перевернулись грузовые контейнеры в порту, и это привело к масштабному пожару.

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