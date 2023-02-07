МИД: во время землетрясения в Турции могли погибнуть двое граждан Украины

В результате землетрясения в Турции, вероятно, погибли двое граждан Украины. Еще четверо получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет.

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Об этом в Facebook сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания.

Кроме того, украинским дипломатам удалось разыскать 38 наших сограждан, еще 19 не выходят на связь.

Отмечается, что украинские консулы прибудут в город Газиантеп, как только позволит ситуация с безопасностью, и будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости.

Между тем распоряжением № 102 Кабинет министров Украины поручил отправить в Турцию поисково-спасательный отряд специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для помощи в ликвидации последствий землетрясения и поиске людей под завалами.

В пострадавшие от землетрясения районы поедут 87 специалистов, из них 10 – члены экипажей самолетов Ан-32 и Ан-26, которые привезут спасателей и необходимую для работ технику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнуло мощное землетрясение. В течение дня количество жертв стихии неоднократно увеличивалось, однако во Всемирной организации здравоохранения считают, что это далеко не всё и эти цифры могут вырасти в восемь раз;

– 7 февраля в Турции, где накануне произошло одно из самых смертоносных землетрясений в современной истории, продолжаются спасательные операции. Во вторник, через 28 часов после чрезвычайной ситуации, из-под завалов спасли женщину и троих ее детей.

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