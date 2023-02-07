В Сирии девочка родилась под завалами упавшего из-за землетрясения дома: ее родителей спасти не удалось. Видео

В Сирии девочка родилась под завалами здания, которое обрушилось вследствие землетрясения. Ее родители погибли.

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Видео спасения ребенка попало в сеть. Как сообщается, он родился в городе Африн на северо-западе Сирии, в провинции Алеппо (видео размещено внизу новости).

Оба родителя новорожденной погибли. Известно, что ее мать скончалась сразу после родов.

Утром 7 февраля в Сирии сообщили о 1400 погибших и более 3 тысяч пострадавших вследствие землетрясения. Более 6 тысяч здания обрушились.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля мощное землетрясение всколыхнуло Турцию и Сирию. В Турции известно о более 3,3 тыс. погибших, еще около 16 тыс. ранены.

Вскоре новые землетрясения произошли в США, Аргентине, на Тайване и Аляске.