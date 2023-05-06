'Был зациклен на теориях заговора': журналисты установили психологический портрет Тейшейры, подозреваемого в утечке секретной информации Пентагона

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке секретной информации Пентагона, увлекался теориями заговора. Кроме того, он был зациклен на оружии и массовых расстрелах.

Видео дня

Об этом пишет The New York Times, публикуя психологический портрет парня. Для того, чтобы его составить, журналисты проанализировали более 9500 сообщений Тейшейры в сети.

В частности, он выражал свое презрение по отношению к американскому правительству, обвинял Соединенные Штаты в ряде тайных бесчестных действий: изготовлении биологического и химического оружия в украинских лабораториях, создании Исламского государства и даже организации массовых расстрелов.

"ФБР и другие 3-буквенные агентства связываются с этими психически больными детьми и убеждают их устроить массовые расстрелы", – писал Тейшейра в группе онлайн-чата. По его мнению, так власти Штатов якобы хотят заставить людей голосовать за "контроль над оружием" – сам он резко критиковал такую политику ограничений.

В то же время подозреваемый наслаждался своим статусом и доступом к разведданным, которые он получил благодаря своей военной службе.

По мнению журналистов, Тейшейра скорее воспринимал себя как автора инсайдерского информационного бюллетеня, созданного для обучения своих друзей в Интернете, а не как информатора, планирующего грандиозное разоблачение государственных тайн.

Его сообщения, адресованные друзьям по сети, были наполнены бравадой и противоречиями. При этом нацгвардеец часто делился с ними и настоящими разведданными, за что товарищи назывли его "человеком-разведчиком". Казалось, что Тейшейра наслаждался их одобрением.

Как писал OBOZREVATEL:

– СМИ сообщили, что куратором игрового онлайн-чата, куда за последние несколько месяцев были слиты секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра. Его арестовало Федеральное бюро расследований США.

– Американские спецслужбы смогли идентифицировать подозреваемого в сливе секретных документов Пентагона Джека Тейшейру по фотографиям места, где были сфотографированы оказавшиеся в сети бумаги. Нацгвардейца выдали кухонная столешница и пол в доме его детства.

– Впоследствии в Национальной гвардии ВВС США обнародовали более подробную информацию о летчике 1-го класса Джеке Тейшейре, которого ФБР арестовало по подозрению в утечке разведданных Пентагона. Он отвечал за работу коммуникационной сети ВВС США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!